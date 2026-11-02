Pevač Dinča pravi brojanice i nudi da ih isporuči lično!

Zabava

Pevač Milan Dinčić Dinča, poznatiji kao Dinča, totalno je iznenadio i oduševio svoje fanove na društvenim mrežama, otkrivši potpuno novi, nesvakidašnji hobi. Reč je o ručnoj izradi unikatnih brojanica!

Dinča je ponosno pokazao prve radove, brojanice od prirodnih materijala, sa perlicama i krstićem, prave rukotvorine. I to nije sve! Odmah je ponudio fanovima da poruče, a ako ste blizu, možda vam ih i lično donese! „Uz Božiju pomoć i malko truda, uz blagoslov, dođoh na ideju da pravim brojanice. Ako je neko voljan da poruči, rado ću napraviti i poslati ili dostaviti lično. Brojanice su napravljene od lipovih bobica i perlica. Slava Bogu“, poručio je pevač.

Njegov potez naišao je na lavinu pozitivnih reakcija i podrške! Jasno je da publika ceni njegov trud i posvećenost duhovnosti, a Dinča je još jednom pokazao koliko mu je stalo do tradicije i ručnog rada. Nego, znate šta je tek ludilo? Dinča je nedavno sasvim slučajno pronašao ikonu Svetog Nikole – i to na otpadu! Doživeo je to kao poseban blagoslov i napisao je uz fotografiju ikone: „Našao sam je na otpadu! Kakav blagoslov“.

Ali, izgleda da Dinča ne miruje samo sa brojanicama. Nekadašnji učesnik „Zvezda Granda“ je pre par godina, zajedno sa suprugom Jelenom, pokrenuo i privatni biznis – vrtić u naselju u kome žive. Izgleda da čovek prosto ne može da sedi skrštenih ruku, pa je od muzike preko rukotvorina, stigao i do preduzetništva!

U ovom porodičnom biznisu, Dinča ima svoju ulogu – zadužen je za nabavke i popravke, dok Jelena vodi i organizuje ceo posao. „U početku je ovo bio porodični posao, sada je velika ljubav. Jelena je stalno prisutna vodi ceo posao, ona je i direktor i menadžer. Moj posao je da završim sve izvan, nabavka, ako ima nešto da se poravi, da pozovem majstore, kao domar na primer“, objasnio je Dinča i dodao da se čak i podmladio radeći tamo, jer su deca tu svaki dan, a atmosfera je lepa.

Jelena je pre nekoliko godina napustila voditeljski posao i u potpunosti se posvetila biznisu koji vodi sa mužem. Ona je objasnila i kako su Dinču uključili: „On kao umetnik dugo nije bio prijavljen i ja kada sam otvorila firmu rekla sam: Zašto te ne bih prijavila... Ovo je velika ustanova, uvek se desi nešto, te ne radi brava, sijalica, ima nešto da se popravi i napravi. Došli smo na ideju da on bude naš saradnik. Sve zna da radi, ja sam tu oko organizacije, a on sve sprovede“.

Eto, pevač, majstor, domar, preduzetnik i majstor za brojanice! Da li je moguće da postoji nešto što Dinča ne može da uradi? Šta kažete, koja je sledeća stavka na Dinčinom „to-do“ spisku?