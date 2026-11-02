Miki Đuričić ostavio Kupinovo: Zna se zašto se preselio u Inđiju sa porodicom!

Zabava

Miki Đuričić odavno nije deo rijaliti sveta. Odavno nije deo tog sveta, a sad je rešio da okrene novi list i preseli se iz rodnog Kupinova u Inđiju. I to ne sam, već sa suprugom i decom. Pravi porodični čovek!

Kaže Miki da mu se život sada vrti oko posla – vodi neku emisiju – i obaveza oko mališana. Priznaje, sa svojih 48 godina, da je kasno zasnovao porodicu i da je mlađim roditeljima verovatno lakše, ali hej, nikad nije kasno za idilu, zar ne?

Međutim, Inđija nije slučajan izbor! Glavni razlog selidbe su deca. Miki je objasnio da je Inđija mnogo bolja za njih zbog vrtića, škole i svih onih silnih sekcija – sportića i sličnih aktivnosti – koje u Kupinovu jednostavno ne postoje. Žena mu je inače iz Krčedina i radi kao profesor u srednjoj školi baš u Inđiji, pa se to sve lepo poklopilo.

Nije to sve! U Inđiji mu živi brat, a ima i brdo prijatelja. Čak su i oni drugari koji su ga prijavili za „Veliki brat“ iz Inđije! Plus, lokacija je top – blizu je Beograd, stigne se vozom za 20 minuta, a Novi Sad je takođe na dohvat ruke. Prava strateška pozicija, šta da vam kažemo!

Ipak, Miki ne zaboravlja svoje Kupinovo. Kaže da maltene svaki vikend idu tamo, jer je ipak tamo proveo mladost. Izgleda da se tradicija ne prekida tako lako.

Sve u svemu, Miki je izgleda pronašao svoj mir van rijalitija. Ali, da li će Inđija dobiti novu zvezdu, makar i onu lokalnog karaktera, u Mikiju? Samo pitam!