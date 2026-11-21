Zabava

Neprijatna situacija dogodila se u Sava Centru: Zorana Simeunović je izgubila deo lančića, privezak na kojem je ime njene ćerke.

Pevačica je, kako se vidi na snimku sa lica mesta, razgovarala sa prisutnima, u rukama držala kutijicu i pokušavala da pronađe izgubljeni deo nakita. Umesto opuštanja uz muziku, završila je u pravoj maloj drami nasred Sava Centra.

A nije to bio bilo koji lančić. Privezak nosi ime njene ćerke, pa je jasno da je za nju taj gubitak mnogo više od materijalne štete. Komad nakita koji nosiš zbog nekoga drugog ne možeš tek tako da zameniš.

Za sada nije poznato da li je izgubljeni deo pronađen. Zorana je, podsetimo, došla da se opusti i uživa u koncertu Mire Škorić.