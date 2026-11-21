Zabava

Nenad Jovanović Blizanac pojavio se na promociji novog albuma Danijela Alibabića i tamo govorio o stanju na domaćoj muzičkoj sceni. Njegov glavni utisak je da je muzike previše i da publika više ne stigne sve da presluša.

Ima malo previše muzike, ljudi ne stignu da preslušaju jer su pretrpali — kaže.

Uvek je, dodaje, bilo kvalitetnih tekstova, a šunda je bilo i biće ga. Pitanje je, kaže, ko bi danas uopšte ocenjivao šta je šund, a šta nije. Njegov zaključak je da su dobre stvari uglavnom retke, a da šunda ima više, po samoj prirodi stvari.

Nenad danas sam piše svoje numere, ali priznaje da je ranije bilo drugačije. Bilo je pesama koje mu se nisu dopadale, pa su ih ipak snimili. Jedna od njih je "Laki". Kako kaže, to je kad si mlad i sve ti je super.

Tada mu je, prenosi, Marina Tucaković rekla da samo snime tu pesmu i da ništa ne brinu. O njoj govori sa puno poštovanja — bila je jedna jedina, neponovljiva i takvu više nećemo imati.

Osvrnuo se i na incident na aerodromu, koji je, kako kaže, nastao zbog propusta u dogovoru sa organizatorom nastupa. Organizator je mislio da svira samo muzičar koji je ranije nastupao s njim, a Nenad mu je naglasio da to nije tako. Uzeli su pogrešnu kartu, pa su morali da kupe novu.

Nismo platili kaznu, nego novu kartu — rekao je, dodajući da je to platio gazda diskoteke.

Na kraju, dotakao se i toga što ga ljudi i dalje mešaju sa bratom. Pošto su jednojajčani blizanci, mnogi teško uočavaju razliku, a pevač se našalio da bi možda trebalo da pusti kosu — tada ga ne bi više mešali. I bratu se skoro u frizerskom salonu desilo da ga oslove njegovim imenom. Tu, kaže, nema pomoći: jednojajčani su blizanci i svi tvrde da su isti. On misli da nisu, ali eto. Dok ne napravi neke drastičnije promene u izgledu i stajlingu, verovatno će tako i ostati.

Pitanje za one koji imaju blizanca: koliko puta dnevno vas pobrkaju sa bratom ili sestrom?