Zabava

Avion kompanije „Er Srbija“, koji je u petak leteo iz Beograda za Mostar, tokom leta je pogodila munja. Na tom letu, JU634, bila je i srpska pevačica Aleksandra Mladenović.

Ona je putovala za Mostar, odakle je produžila za Čitluk, gde ima zakazan nastup. Na svu sreću, Aleksandra je zajedno sa ostalim putnicima i posadom bezbedno stigla na mostarski aerodrom.

Posle sletanja na Međunarodni aerodrom u Mostaru avion je upućen na detaljan tehnički pregled, pa je iz tih razloga otkazan povratni let za Beograd. Let JU635, čije je poletanje iz Mostara bilo predviđeno u 15:15 sati, otkazan je.

Prvobitno se sumnjalo da je udar munje prouzrokovao oštećenje repnog dela aviona. Ipak, iz „Er Srbije“ oštećenje nisu potvrdili — naveli su da je avion iz bezbednosnih razloga upućen na tehnički pregled.

Direktor Aerodroma u Mostaru Marko Đuzel istakao je da je posada po sletanju aviona prijavila udar munje, te da će avion biti pregledan pre povratka u Beograd. „Sutra, kada završe proveru aviona, vraćaju se“, rekao je Đuzel i dodao da avioni imaju neku vrstu zaštite od udara munje, ali da će iz predostrožnosti biti obavljene sve provere.

Iz „Er Srbije“ su naveli da je usled nepovoljnih vremenskih uslova avion tokom leta pogodila munja. „Reč je o pojavi koja nije neuobičajena u komercijalnom vazdušnom saobraćaju i za koju su savremeni putnički avioni projektovani i sertifikovani“, poručili su.

Dodali su i da je za obavljanje pregleda bilo potrebno dodatno vreme, zbog čega je došlo do poremećaja u saobraćaju na ovoj liniji, i izvinili se putnicima zbog eventualnih neprijatnosti. Bezbednost putnika i članova posade, kako su istakli, ostaje apsolutni prioritet.

Prema najavi direktora Aerodroma Mostar, povratak aviona za Beograd predviđen je za subotu, po završetku neophodnih tehničkih provera.

Er Srbija se izvinila, avion čeka pregled, a putnici i posada bezbedno su stigli u Mostar.