Elounda: gde diskretni luksuz susreće autentičnu Krit
Ako ste razmišljali o tome da posetite Grčku, sada je pravi trenutak. Od malog ribarskog sela na Kreti, Elounda je postala jedno od najpoznatijih luksuznih odredišta u Evropi.
Elounda svoju svetsku slavu duguje viziji Spyrosa Kokotosa i trima ikoničnim hotelima: Elounda Mare, Porto Elounda i Elounda Peninsula.
Elounda Mare je bio pionir bungalova sa privatnim bazenima. Godine 1992. Porto Elounda predstavio je sobe sa privatnim bazenima i prvi hotelski golf teren na Kreti. Elounda Peninsula se ističe jedinstvenim vilama uz more, sa privatnim bazenima i velikim baštama.
Lady Gaga, Rihanna, Cristiano Ronaldo, Charlize Theron, Mariah Carey, Pamela Anderson i Andrea Bocelli samo su neka od poznatih imena koja se dovode u vezu sa Eloundom.
Danas iskustvo zaokružuju Six Senses Spa, Il Borro Tuscan Bistro porodice Ferragamo i Sumosan.
Elounda: gde diskretni luksuz susreće autentičnu Krit.