Ako ste razmišljali o tome da posetite Grčku, sada je pravi trenutak. Od malog ribarskog sela na Kreti, Elounda je postala jedno od najpoznatijih luksuznih odredišta u Evropi.

Elounda svoju svetsku slavu duguje viziji Spyrosa Kokotosa i trima ikoničnim hotelima: Elounda Mare, Porto Elounda i Elounda Peninsula.

Elounda Mare je bio pionir bungalova sa privatnim bazenima. Godine 1992. Porto Elounda predstavio je sobe sa privatnim bazenima i prvi hotelski golf teren na Kreti. Elounda Peninsula se ističe jedinstvenim vilama uz more, sa privatnim bazenima i velikim baštama.

Lady Gaga, Rihanna, Cristiano Ronaldo, Charlize Theron, Mariah Carey, Pamela Anderson i Andrea Bocelli samo su neka od poznatih imena koja se dovode u vezu sa Eloundom.

Danas iskustvo zaokružuju Six Senses Spa, Il Borro Tuscan Bistro porodice Ferragamo i Sumosan.

Elounda: gde diskretni luksuz susreće autentičnu Krit.

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