Zabava

Vera Matović, decenijama prisutna na domaćoj estradnoj sceni, u razgovoru je otvoreno pričala o odnosu sa novinarima.

Iako je Matović navikla na pažnju javnosti kroz svoju bogatu karijeru, priznaje da joj određeni medijski naslovi ne dozvoljavaju mir. Posebno je pogađaju neistine koje mogu da zabrinu njene najbliže, a kada ih pročita, kako kaže, poludi i plače. Smatra da je važno voditi računa o svakoj izgovorenoj reči i biti kulturan čak i kod kuće.

Priznanja o medijskom stresu

Vera Matović je o odnosu sa novinarima govorila u razgovoru za Grand. Kaže da nema tremu ni pred novinarima; ranije se moralo razmišljati šta će novinar pitati i šta ćeš odgovoriti, mada ona to, kako tvrdi, ni tada nije radila. Sad su svi školovani, svi su se naučili šta treba da kažu – rekla je Matović, dodajući da novinari umeju da zloupotrebe izgovorene reči.

Najviše se nervira kada se o njoj napiše neistina. Priznala je: Ali se nerviram kada napišu nešto što nije istina i ja onda poludim i plačem.

Najteže su laži

Na pitanje da li se ikada pokajala zbog nečega što je izgovorila u javnosti, bila je odlučna da nikada nije imala razlog za kajanje. Posebno je pogađaju neistine koje se odnose na njen privatni život.

Pevačica kaže da je pogađa kada je sahranjuju pet puta i udaju četiri puta, dva puta za neke pokojnike. Najteže je, kaže, kada napišu da je poginula, jer je to teško njenoj deci, suprugu, porodici i prijateljima.

Kaže da takve priče više ne komentariše, ali da je naravno pogode.