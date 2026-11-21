Zabava

Humanitarni koncert za pomoć pevačici Slađani Marković organizuje njena koleginica Mima Bažalac, nekadašnja učesnica muzičkog takmičenja „Nikad nije kasno“. Cilj je prikupljanje sredstava za Slađanino lečenje i rehabilitaciju.

Slađana Marković i dalje vodi najtežu životnu bitku – da ponovo stane na svoje noge nakon teških telesnih povreda i invaliditeta izazvanih padom sa terase u trenucima beznađa.

Godinama je privređivala kroz muziku, živela sama sa majkom i svojim radom izdržavala obe. Pojava pandemije koronavirusa prekinula je sve nastupe, pa je njen jedini izvor prihoda – pevanje – stao. Posla nije bilo, svirke su bile otkazane, a dugovi su iz dana u dan rasli.

Izostanak prihoda, bolesna majka, nagomilani dugovi i dolazak izvršitelja stvorili su pritisak sa kojim u tom trenutku nije uspela da se izbori. O detaljima teške situacije i prelomnom trenutku za medije je govorila Mima Bažalac: „Kada su stigli izvršitelji i sudski pozivi za dugovanja, pokušala je samoubistvo.“ Nakon toga, kako je ispričala, Slađanin život se potpuno promenio nagore – sve joj je bilo slomljeno, noge i kukovi, i od tada je počela njena borba i oporavak.

Nakon teških preloma nogu i kukova, Slađana je ostala nepokretna. Pored medicinske borbe za oporavak, uspela je da pronađe i duhovni mir i oprost za postupak zbog kojeg se duboko kaje, u čemu joj je veliku podršku pružila mati Marija iz manastira Rođenje Presvete Bogorodice kod Čačka.

Slađana je ranije otvoreno podelila svoju ispovest: „Kajem se, pogrešila sam, jer nisam umela da se nosim sa nemaštinom, pritiskom i bolesnom majkom.“ Od tada je invalid i pokušava da prohoda, ali je, kako je rekla, teško. Razgovor sa mati Marijom pomogao joj je, kako je navela, da prevaziđe teške trenutke i pronađe oprost.

Koncert koji organizuje Mima Bažalac treba da skupi novac za dalje lečenje i rehabilitaciju. Slađana se bori da ponovo prohoda, a to je borba u kojoj joj svaka podrška znači.