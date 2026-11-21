Humanitarni koncert za pomoć pevačici Slađani Marković
Humanitarni koncert za pomoć pevačici Slađani Marković organizuje njena koleginica Mima Bažalac, nekadašnja učesnica muzičkog takmičenja „Nikad nije kasno“. Cilj je prikupljanje sredstava za Slađanino lečenje i rehabilitaciju.
Slađana Marković i dalje vodi najtežu životnu bitku – da ponovo stane na svoje noge nakon teških telesnih povreda i invaliditeta izazvanih padom sa terase u trenucima beznađa.
Godinama je privređivala kroz muziku, živela sama sa majkom i svojim radom izdržavala obe. Pojava pandemije koronavirusa prekinula je sve nastupe, pa je njen jedini izvor prihoda – pevanje – stao. Posla nije bilo, svirke su bile otkazane, a dugovi su iz dana u dan rasli.
Izostanak prihoda, bolesna majka, nagomilani dugovi i dolazak izvršitelja stvorili su pritisak sa kojim u tom trenutku nije uspela da se izbori. O detaljima teške situacije i prelomnom trenutku za medije je govorila Mima Bažalac: „Kada su stigli izvršitelji i sudski pozivi za dugovanja, pokušala je samoubistvo.“ Nakon toga, kako je ispričala, Slađanin život se potpuno promenio nagore – sve joj je bilo slomljeno, noge i kukovi, i od tada je počela njena borba i oporavak.
Nakon teških preloma nogu i kukova, Slađana je ostala nepokretna. Pored medicinske borbe za oporavak, uspela je da pronađe i duhovni mir i oprost za postupak zbog kojeg se duboko kaje, u čemu joj je veliku podršku pružila mati Marija iz manastira Rođenje Presvete Bogorodice kod Čačka.
Slađana je ranije otvoreno podelila svoju ispovest: „Kajem se, pogrešila sam, jer nisam umela da se nosim sa nemaštinom, pritiskom i bolesnom majkom.“ Od tada je invalid i pokušava da prohoda, ali je, kako je rekla, teško. Razgovor sa mati Marijom pomogao joj je, kako je navela, da prevaziđe teške trenutke i pronađe oprost.
Koncert koji organizuje Mima Bažalac treba da skupi novac za dalje lečenje i rehabilitaciju. Slađana se bori da ponovo prohoda, a to je borba u kojoj joj svaka podrška znači.