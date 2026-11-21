Zabava

Pevačica Ružica Čavić ispričala je u emisiji „Ispovesti“ kako je šest godina vodila intimnu borbu za potomstvo, uz podršku supruga i svoje porodice. Iza velikog uspeha u karijeri i širokog osmeha na sceni, kako je rekla, stajala je bitka koju je godinama nosila u sebi.

Kaže da je tek u tridesetima shvatila koliko joj zapravo treba duhovni mir. „Sa 30 i nešto godina sam shvatila da sam duhovno prazna“, navela je i dodala da je imala potrebu da zahvati što više.

Sa suprugom je počela da obilazi svetinje. Išli su u jednu crkvu kod Valjeva, pa u manastir kod oca Save, gde su se prvi put zajedno pričestili, a zatim i u Crnu Reku, sve sa željom da postanu roditelji. Otac Nikolaj im je rekao da mogu da odu u Ovčar Banju. Tamo joj je jedna žena rekla da je podseća na jednu monahinju, upoznala ih, i od trenutka kada su se zagrlile, kako kaže, više se nisu razdvojile. Monahinja Femilija postala joj je duhovna podrška.

Kada je ostala trudna, saznala je da nosi dečaka. Doktor je rekao da je termin drugi avgust — Sveti Ilija, pa su odlučili da se zove Ilija. Ipak, kada se porodila, brat ju je pozvao i ona mu je rekla da je to Pavle, a isto je rekla i majka. Onda ju je pozvala monahinja Femilija i rekla joj da je tog dana Pavlovdan. Tako je postao Pavle.

Trudnoća je bila rizična. Celo vreme je bila u bolnici na održavanju, ušla je u deveti mesec tri dana i porodila se.

Pevačica je ispričala i da je stigla do vladike Nikolaja i da je dosta čitala, a svakome ko želi decu preporučuje njegovo štivo. U malim sredinama je, smatra, mnogo lakše i porodica je bitnija, jer, kako je rekla, nije suština biti samoljubiv i ugađati samo sebi. „Nije sve u parama, ali kada nađemo taj mir u duši, onda dođu i pare“, istakla je.

Sin Pavle je centar njenog sveta, a šest godina borbe period je koji nikada nije zaboravila i koji ju je naveo da se posveti duhovnosti.