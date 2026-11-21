Zabava

Mladi makedonski pevač pohvalio se na društvenim mrežama fotografijom sa Novakom Đokovićem. Kako je sam opisao, do susreta je došlo sasvim slučajno, u jednom od poznatih hotela u Beogradu, a Đoković trenutno boravi u Beogradu.

Pevač nije krio oduševljenje i nije propustio priliku da taj trenutak zabeleži. Nastala je fotografija na kojoj pozira u društvu slavnog tenisera, a Đoković je tom prilikom bio u opuštenom izdanju, u trenerci. Bez ustručavanja je stao pred objektiv i nasmejano pozirao, pa je još jednom pokazao neposrednost i prirodnost po kojoj je poznat.

Fotografiju je podelio sa svojim pratiocima, a u opisu je kroz osmeh otkrio kako je došlo do susreta: „Idem random da pijem kafu po gradu i naletim na Novaka Đokovića“, napisao je uz emotikon srca.

Objava je privukla pažnju njegovih pratilaca, a ovaj spontani susret sa srpskim teniskim asom pevaču će, kako se čini, ostati u posebnom sećanju.

Ako ništa drugo, sad bar znamo kako izgleda kada ti se kafa u Beogradu pretvori u susret sa Noletom. Da li biste vi u tom trenutku uspeli da izgovorite nešto pametnije od „zdravo“?