Zabava

Nastup jedne takmičarke u novoj epizodi „Nikad nije kasno“ toliko je pogodio Uroša Živkovića da je skoro pa skočio sa stolice. Nova epizoda je na programu u nedelju od 21 čas na Prvoj televiziji.

Takmičare i ovog puta ocenjuje stalni član žirija Saša Milošević Mare, a društvo mu prave pevači Tijana Dapčević i Uroš Živković. Ako je suditi po Uroševoj reakciji, žiri u studiju neće sedeti mirno.

Uroš nije krio koliko ga je njeno pevanje oduševilo. „Ja ne znam kako se peva Dženis, ali znam da su mi organi igrali ovde. Kad ste ispucali ono u visine, samo što nisam skočio sa stolice“, poručio je, vidno impresioniran njenom interpretacijom.

Epizodu će obeležiti emotivni nastupi, sjajne interpretacije i komentari žirija koji se pamte. Gledaoci će videti i kakve su još nastupe takmičari pripremili, koje emocije će probuditi njihove životne priče i kakve će komentare žirija izazvati.

Ako je Uroš već posle jednog nastupa hteo da skoči sa stolice, pitanje je šta ga tek čeka do kraja emisije — u nedelju od 21 čas na Prvoj televiziji, pa procenite sami da li je preterao.