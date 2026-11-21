Zabava

Pevačica Biljana Jevtić podelila je sa pratiocima kako sprema zimnicu i peče crvene paprike na šporetu smederevcu. Dok većina nas posegne za viljuškom ili hvataljkama, ona paprike na vreloj plotni okreće golim rukama.

Za tu veštinu, kako ističe, potrebno je pravo majstorstvo, a ponosno je dodala i da je trik naučila od svoje majke i bake. Time je pokazala da i pored uspešne estradne karijere rado čuva stare porodične običaje.

„I moja majka i moja baba su okretale paprike rukama, treba da budeš majstor da znaš kako da ih uhvatiš da se ne ispečeš, a i da se ispečeš šta ima veze“, rekla je Biljana Jevtić.

Biljana Jevtić i Aca Ilić važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, a u braku su već punih 35 godina. U emisiji „Magazin In“ pevačica se osvrnula na recept njihove dugovečne ljubavi i rekla da bi partneri pre svega trebalo dobro da se poznaju, da bi znali kako da reaguju u nekom trenutku.

„Ja njemu ne moram ništa da kažem, ni on meni, u pogledu on vidi da li je meni nešto okej ili nije...“, otkrila je Biljana.

U razgovoru je Aca Ilić (folker) pomenuo i svoje studentske dane: stanovanje u Kosovskoj ulici, odmah iza Skupštine, blizu Pravnog fakulteta, i studije koje je prekinuo kada je počeo da peva. Pomenut je i sin, koji je bio jako uporan i studije završio sa dobrim prosekom — uz poruku da naredne dve godine uči zanat, a posle toga polaže pravosudni i sam odluči šta će i kako dalje.

Za kraj, pitanje za sve koji se ovih dana hvataju sa zimnicom: okrećete paprike rukama ili ste tim viljuška? Mi smo, ruku na srce, tim viljuška.