Zabava

U novoj epizodi drugog kruga muzičkog takmičenja Zvezde Granda, koja će biti emitovana u subotu od 21 čas na Prvoj televiziji, pored nastupa gledaoce čeka i žestoka rasprava među članovima žirija. Došlo je do ozbiljnog sukoba između Cece Ražnatović i Sanje Vučić, nakon što se Ceca pobunila zbog Sanjinog komentarisanja jednog kandidata.

– Ne možeš da kažeš da ga nisi kaznila! Ovo je drugi krug, mi se upoznajemo sa kandidatima i sada se ne kažnjava. Kaznila si ga! – poručila je Ceca, očigledno nezadovoljna odlukom svoje koleginice.

U raspravu se odmah uključila Dara Bubamara, koja je stala na Cecinu stranu, dok je Sanja nastavila da obrazlaže svoje mišljenje.

Kada je reč o jednoj takmičarki, Sanja je istakla da želi da bude objektivna i da, prema njenom mišljenju, kandidatkinja nije zaslužila svih pet glasova. Hoće, kako je objasnila, da bude realna.

Dara nije propustila priliku da ponovo dobaci, podržavajući Cecu i uz poruku da se Sanja uvek ljuti.

U jednom trenutku činilo se da su se članovi žirija podelili u dva tabora, a Đorđe David odlučio je da stane u Sanjinu odbranu. To je izazvalo novu reakciju Cece, koja ga je odmah upitala, a on je odgovorio da je štiti od ataka i napada. Ceca se nije zaustavila:

– Od kojih napada? Od koga je štitiš, od mene i Dare Bubamare? – upitala je ljutito.

Ovakve scene su, ruku na srce, pola šarma ovog takmičenja. Ceca je jasno stavila do znanja da se u drugom krugu kandidati ne kažnjavaju, Sanja je htela da bude realna, Dara je bez dvoumljenja stala uz Cecu, a Đorđe je stao u Sanjinu odbranu i završio u centru nove rasprave.