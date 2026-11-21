Zabava

Marčelo, punim imenom Marko Šelić, bio je najavljen za petak, 20. novembar u niškom klubu Livnica. Sa bendom je tamo trebalo da izvede poznate pesme, ali i delove materijala sa albuma koji uskoro izlazi. Koncert je zakazan za 22 sata, a uz njega ide i promocija vinilnog izdanja albuma Nojeva varka i romana Malterego: INTRONAUT, kojim se završava taj književni serijal.

Niška publika je tako mogla među prvima da čuje novu muziku. I to nije slučajno — i prethodni album počeo je da predstavlja upravo koncertom u Nišu, pa kaže da nema razloga da se tradicija ne nastavi. "Nema nikakvog razloga da opet ne budete prvi koji će ga čuti", poručio je.

Marčelo inače već više od dve decenije gradi karijeru na spoju muzike i književnosti — društveno angažovani tekstovi, različiti muzički uticaji i teme koje se bave odnosom pojedinca i društva. Zato veče u Livnici nije samo koncert, nego i promocija knjige.

Uz njega je na sceni trebalo da budu dugogodišnji saradnici: Nevena Glibetić Nensi i Miloš Borovnjak Ministar Lingvista na vokalima, Rade Sklopić Raid Kyu za gramofonima i klavijaturama, Aleksandar Jovanović Šljuka na klavijaturama i vokalu, Filip Krumes na violini, Marko Cvetković Cvele na basu, Gavrilo Nikolić na gitari i Aleksandar Cvetković Drama na bubnjevima.

Ako je suditi po najavi, set lista nije samo ozbiljna priča o društvu. "Sviramo stare stvari, sviramo nove stvari, a mogli bismo da odsviramo i kolo, jer ovo je početak naše nezvanične turneje u slobodi", rekao je Marčelo. Iskreno, bend koji na istoj sceni ima i violinu i gramofone, a u rukavu kolo, zvuči kao veče koje teško može da bude dosadno.

Ulaznice su u pretprodaji bile 1.700 dinara, preko sajta bilet.rs i agencije Check In Travel, a na dan koncerta i na ulazu 2.000 dinara.

Petak je prošao, pa ako je kolo stvarno odsvirano — ima li nekoga ko je bio tamo da nam prepriča kako je bilo?