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Emina Jahović je često na meti komentara zbog svog izgleda, a o estetskim korekcijama koje je radila govorila je otvoreno, bez uvijanja. Jedan od prvih zahvata bila je operacija nosa. Do nje je došlo nakon što je povredila nos još tokom tinejdžerskih dana, ali je zbog uzrasta morala da odloži hiruršku intervenciju.

O tom zahvatu jednom prilikom je pisala i na društvenim mrežama: „U životu na sebi nisam radila nijednu plastičnu operaciju, sem operacije nosa koji sam prvi put slomila sa 14 godina.“ Kako je objasnila, sa 14 godina nije mogla da se operiše jer su se kosti lica još uvek razvijale, pa je morala da sačeka - operaciju je obavila u 21. godini.

Operacija nosa, međutim, nije bila jedina stvar koju je probala. Emina je isprobala i popunjavanje usana hijaluronskim filerima, i to u vreme kada je takva intervencija postala veoma zastupljena. Ubrzo je, međutim, shvatila da joj se promena ne dopada, zbog čega je potražila način da vrati prvobitni izgled.

Otišla je da ih radi kada je bio hajp oko hijalurona koji se stavlja u usne, i, kako je ispričala, malo je probala. Rezultat joj se nije svideo: „Izgledala sam katastrofalno. Onda sam ja otišla i istopila sam ih hijaluronidazom - to se ubrizga, i onda sve nestane.“ Danas tvrdi da su joj usne prirodne.

Ruku na srce, retko ko od javnih ličnosti o estetskim zahvatima govori ovako direktno. Obično se sve završi na „ma to je prirodno, genetika“, a Emina je sama rekla da je izgledala katastrofalno i šta je posle uradila. Nama je to skroz ok: probala, nije joj se svidelo, vratila na staro - i ispričala da je tako bilo. A „to se ubrizga, i onda sve nestane“ je, priznaćemo, najbolji opis jedne ere na mrežama.

Da li bi i ti ispričao šta si popravljao na sebi, ili bi radije pustio da svi misle da je sve prirodno od rođenja?