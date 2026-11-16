„Zora je“ i pet reči koje su, priča se, vredele više od 100.000 evra

Zabava

Pesma „Zora je“ Nede Ukraden objavljena je 1985. godine i odavno je prevazišla granice običnog muzičkog hita. Ostavila je neizbrisiv trag na domaćoj muzičkoj sceni, a popularnost ne jenjava ni decenijama kasnije. Muziku je napisao čuveni kompozitor Đorđe Novković, tekst je potpisala Marina Tucaković, a ploča je prodata u 500.000 primeraka — za tadašnje vreme izuzetan rezultat.

Posebnu pažnju privlači i priča o zaradi koju je taj hit donosio autorima. Prema estradnim pričama, Marina Tucaković je u refren dodala svega jedan stih — „Suza je iz oka kanula“. Tih pet reči, kako se godinama prepričava, donelo joj je više od 100.000 evra prihoda od autorskih prava. Zvuči neverovatno, ali tako se na estradi priča već godinama.

Za Nedu Ukraden, jednu od najuspešnijih pevačica sa prostora bivše Jugoslavije, ta pesma je značila mnogo više od još jednog uspešnog singla. U više navrata je isticala koliko je „Zora je“ uticala na njen život i karijeru. Zahvaljujući tom hitu otvorila su joj se vrata brojnih koncertnih dvorana, kako u regionu, tako i širom sveta, a uspeh pesme doprineo je i njenoj finansijskoj sigurnosti.

Ono što pesmu čini posebnom jeste to što je pronašla put i do publike van granica nekadašnje Jugoslavije. Tokom godina dobila je čak 13 jezičkih verzija, a naročito veliki uspeh ostvarila je u Holandiji. Domaći hitovi retko prežive granicu, a kamoli jezik — ova pesma je uspela oboje.

Tamo je 1987. godine pevač Pit Ferman snimio verziju pod nazivom „Sailin’ Home“, koja je ubrzo stigla do prvog mesta na muzičkim listama. Holandsko izdanje postiglo je impresivan komercijalni rezultat, sa čak 1,1 milion prodatih primeraka širom Evrope.

Retko koji stih na estradi se ovako isplatio — a još ređe koji se peva i posle toliko godina. Ko će sledeći da ubode pet reči koje vrede toliko?