Miloš Bojanić oštro odgovorio na uvrede na račun supruge Branke

Zabava

Pevač Miloš Bojanić stao je u odbranu supruge Branke nakon što su se na društvenim mrežama pojavili uvredljivi komentari na račun njihove razlike u godinama. Folker je na svom Fejsbuk profilu objavio poduže obraćanje u kojem je oštro kritikovao one koji osuđuju njihov odnos i vređaju njegovu suprugu. Ranije nije odgovarao na negativne komentare, ali ga je ovog puta, kako je istakao, zatekla količina mržnje koju je primetio.

Zašto je ovog puta odgovorio

Nikada do sada nisam reagovao na komentare niti na uvrede koje su mi bile upućene, jer sam uvek birao da ćutim i ne pridajem značaj ljudima koji ne zaslužuju ni moje vreme ni moju pažnju, napisao je Bojanić. Ovog puta, dodao je, nije mogao da veruje svojim očima kada je video do koje mere mogu da idu ljudska zloba, mržnja i pakost. Tužno je, kako je naveo, videti koliko negativnosti, zavisti i nezadovoljstva pojedini ljudi nose u sebi. Umesto da se bave svojim životima, svojim problemima i da pokušaju da budu bolji ljudi, oni biraju da svoj bes i nezadovoljstvo iskaljuju na osobama koje uopšte ne poznaju, koje nikada nisu upoznali i o čijem životu ne znaju apsolutno ništa.

Uvrede na njen račun

Posebno ga je pogodilo to što su uvrede upućene Branki. Poručio je da niko nema pravo da ponižava ženu zbog njenog privatnog života, i da mu je iskreno žao kada vidi na kakav način jedna žena može da se vređa, ponižava i omalovažava najodvratnijim mogućim rečima. Kakvo god mišljenje neko imao, niko nema pravo da vređa, ponižava i narušava dostojanstvo jedne žene, istakao je. Način na koji govorimo o drugima, dodao je, mnogo više govori o nama samima nego o osobi koju pokušavamo da uvredimo.

Dvadeset godina i 24 godine razlike

Bojanić je podsetio da su on i Branka u braku već 20 godina i da između njih postoji razlika od 24 godine, što je, kako kaže, nekima očigledno razlog za osuđivanje i uvredljive komentare. Ljubav, poštovanje i odanost ne mere se brojevima, naveo je. Podsetio je i da je to njihov život i njihov izbor, da su zajedno gradili svoju priču i da niko od onih koji komentarišu ne poznaje njihov odnos, ne zna kroz šta su prošli niti šta ih povezuje. Razlika u godinama, zaključio je, nikome ne daje pravo da vređa i omalovažava bilo koga.

Iza profila

Osvrnuo se i na one koji se kriju iza profila na društvenim mrežama dok ostavljaju uvredljive poruke. Lako je, kako je napisao, sakriti se iza ekrana, napisati najružnije reči i povrediti nekoga, ali karakter čoveka se pokazuje upravo kroz način na koji govori i koliko poštuje druge, čak i onda kada ih ne poznaje. Nikada neće spuštati sebe na nivo ljudi koji misle da vređanjem drugih pokazuju svoju vrednost, poručio je, i uvek će birati dostojanstvo, poštovanje i mir, jer ne zaslužuje svaki komentar odgovor, niti svaka osoba njegovu pažnju.

Na kraju obraćanja poručio je da bi trebalo da bude sramota one koji ostavljaju uvredljive, prljave i odvratne komentare, i da pre nego što počnu da osuđuju tuđe živote pogledaju malo svoj. Tuđa sreća, kako je naveo, ne bi trebalo da bude razlog nečije mržnje. Dodao je i da nema potrebu nikome da dokazuje bilo šta, jer njihovo dostojanstvo, njihov odnos i 20 godina zajedničkog života govore sami za sebe, uz poruku da se nauči da se poštuju drugi, jer biti čovek ne znači samo disati, već imati i vaspitanje, savest, dostojanstvo i srce.

Sve u svemu, jedan Fejsbuk post i mnogo besplatnih uvreda. Ako ti je tuđi brak glavna tema dana, možda je vreme da pogledaš svoj — ili bar da naučiš gde je dugme za blokiranje.