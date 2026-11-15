Pevao je hit koji svi znaju, a danas radi kao pomoćnik molera

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Tomislav Marinković Toma nekada je vozio dobar auto, imao stan u Beogradu i kuću u Budvi, a danas jedva sastavlja kraj s krajem i zarađuje za osnovne potrebe radeći kao pomoćnik molera. Životna ispovest koju je dao u emisiji „Nikad nije kasno“ ostavila je snažan utisak i na publiku i na žiri, otkrivši koliko se njegov život promenio iz korena.

Tomislav je pevač, a malo ko u javnosti zna da upravo on stoji iza čuvenog hita „Pukni zoro, neću kući skoro“ — numere koju je kasnije prepevao i široj publici proslavio Milan Topalović Topalko. Od te slave, bar što se para tiče, nije ostalo ništa.

Od dobrog auta i kuće u Budvi do molerske četke

Iako je nekada živeo u izobilju, pevač je nakon teške porodične tragedije izgubio volju za dotadašnjim lagodnim životom. O padu sa estradnog vrha i današnjoj borbi za golu egzistenciju govorio je otvoreno, bez uvijanja.

„Imao sam uvek dobar auto, stan u Beogradu, kuću u Budvi, para više nego što je trebalo“, rekao je Tomislav i dodao da se nije snašao u estradnom životu, da nije želeo da pravi kompromise i da je tako završio kako je završio. Danas radi kao pomoćnik molera, a do tog posla pomogli su mu drugovi, da bi imao za elementarnu egzistenciju.

Hit koji je pevala cela zemlja, a njemu nije doneo ništa

Tomislav kaže da mu pesma nije donela finansijsku korist, ali da zbog toga ne žali. Njegova numera je bila popularna, a niko nije znao ko je peva — drugi su, kako kaže, imali više vajde od toga. U vreme kada je mogao da uzme neku lovu nije radio, ali ni tada mu nije bilo žao: imao je satisfakciju da je čuje na radiju. Iskreno, retko se sretne neko ko tako mirno priča o propuštenoj zaradi.

Tragedija koja ga je odvojila od mikrofona

Najveći životni udarac za Tomislava nije bio gubitak imovine, već smrt sina Marka, studenta i nadarenog muzičara koji mu je bio najveći oslonac. Tragedija se dogodila neposredno uoči njegovog prvog planiranog nastupa u muzičkom takmičenju: sin je trebalo da mu bude podrška pri snimanju, ali se, kako pevač kaže, upokojio na ekskurziji u Španiji. Od tada se Tomislav nije bavio muzikom — tu je stao.

Povratak na scenu kao zavet sinu i uteha u veri

Posle višegodišnjeg povlačenja iz muzike vratio se na scenu isključivo iz poštovanja i duga prema tragično preminulom sinu, čiji je lik nosio na majici tokom nastupa. Svestan da je Marko bio još bolji muzičar od njega, smogao je snage da ponovo zapeva.

„Verujem da on želi da nastavim da se bavim pevanjem, inače mi ne bi palo na pamet da ovo radim“, kaže.

Učeći da živi sa neizmernim gubitkom, Tomislav danas mir i spas od tuge pronalazi u veri i pevanju u crkvenom horu. Ne gubi nadu u ponovni susret sa sinom i veruje u to. Ovo nije priča o estradi, nego o čoveku — a takve se ne komentarišu, samo se poštuju.