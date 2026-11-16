Roki Begović sedam godina bio vozač u ministarstvu: plata od 20.000 do 55.000 dinara

Zabava

Radosav Roki Begović, pevač narodne muzike, sedam godina je bio vozač u Ministarstvu ekonomije. Od 2007. do 2014. vozio je stalno istog čoveka, a taj čovek je u tom periodu napredovao od pomoćnika, preko državnog sekretara, do ministra. Uz državni posao Begović je vikendom nastupao, a kaže da su njih dvojica i danas prijatelji.

Nije hteo drugog vozača

Funkcioner nije imao želju da menja vozača, iako je za to imao priliku. Begović je bio za volanom od prvog do poslednjeg dana te službe, a odnos koji su izgradili traje i posle ministarstva. „Ostali smo prijatelji i drugari“, kaže.

Plata od 20.000 do 55.000 dinara

O primanjima iz tog perioda Begović je govorio konkretno. Početna plata bila mu je 20.000 dinara, 2007. godine, a uz putovanja, kojih je bilo često, dobijao je i dnevnice od 2.500 dinara. Plate su onda rasle pomalo — na 25.000, pa na 30.000 dinara — a kada je 2014. trebalo da izađe iz ministarstva, u tom momentu bila je nekih 55.000 dinara.

Ponedeljak ujutru bez sna

Pošto je vikendom pevao, dešavalo se da na jutarnju vožnju dođe gotovo bez sna. Funkcioner je za njegov muzički rad imao puno razumevanja. Kada bi ga pitao koliko je spavao, Begović bi odgovorio sat vremena, dva ili da nije spavao, a trebalo je da putuju, na primer, za Vranje. U takvim situacijama šef bi mu rekao: „sedi pored, ja ću da vozim“. U jednom pravcu onda vozi funkcioner, dok Begović na sastanku spava u kolima, a u povratku za volan seda pevač.

Od automehaničara do privatne firme

Pre ulaska u državnu službu Begović se kratko bavio automehaničarskim poslom, za koji se i školovao. Nije mogao da nastavi, jer ruke nije mogao da opere, a posle toga je trebalo da drži mikrofon i da ih krije. Nakon odlaska iz ministarstva 2014. nastavio je da vozi, u privatnoj firmi svog dobrog prijatelja, i to sve do pre tri godine. Tada više nije mogao da uskladi taj posao sa pevanjem — dok su bile samo vikend svirke, moglo je, ali kada je počeo da peva i radnim danima, nije.

Porodica, staž i mesto u narodu

Mlad se oženio, 2003. godine, sina je dobio 2004, ćerku 2007, a 2016. i treće dete, još jednu ćerku. Danas ima i unuka, jer mu se sin mlad oženio, sa 20 godina. Radni staž mu neprekidno teče od 2007, kada je počeo u ministarstvu, a sada sam sebi uplaćuje. Rođen je u Beogradu i u Resniku živi od rođenja. Muzikom je počeo da se bavi 1998, od 2002. do 2017. bio je u jednom orkestru, a onda je nastavio samostalno.

Sebe deklariše kao narodnog pevača i ne teži statusu velike zvezde. Kaže da i dalje radi kao što je nekad radio, da se ne smatra zvezdom i da nema ni želju da to bude. Na estradi je, kako kaže, negde tu, ali ne baš tu. Ima utisak da bi, kada bi se malo više podigao, mogao i da padne, a ovako je tu gde jeste. O nadimku i statusu koji uživa u narodu kaže da je za to još rano, da je još mlad i da treba da skupi još radnog staža, ali zahvaljuje narodu. Nije to, dodaje, lako — svako veselje mora dobro da se odradi da bi se taj status održao.