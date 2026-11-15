Aleksandra Radović posle Sava Centra: pesma za Seku nije prošla, a Nikoliji poručila da ne vežba dovoljno

Zabava

Posle koncerta u Sava Centru Aleksandra Radović nije pobegla od medija. Pevačica je pred okupljenim novinarima govorila o privatnim i poslovnim temama, a najviše pažnje izazvale su dve stvari – pesma koju je svojevremeno napisala za Seku Aleksić i komentar o Nikoliji Jovanović.

Radovićeva je najpre objasnila zašto do saradnje sa Sekom nije došlo. Njena balada, kaže, nije se uklapala u muzički pravac koji je Aleksićeva u tom periodu odabrala.

– Pesma je izuzetno zahtevna i ona je u nekom trenutku izabrala taj moderan pravac, a moja pesma je balada... tako da sve je okej... – rekla je pevačica.

Nema tu neke velike filozofije: pesma je balada, a Seka je tada htela moderniji zvuk. U moru domaćih svađa koje se rešavaju preko storija, ovakvo objašnjenje deluje gotovo osvežavajuće – nema drame, nema aluzija, samo to da se nije uklopilo.

Na pitanje da li bi volela da se u budućnosti više posveti autorskom radu sa koleginicama, Aleksandra je iskreno odgovorila da trenutno nema dovoljno vremena za sve, iako interesovanje postoji. Ima, dodala je, par koleginica koje su izrazile želju, a tome bi se posvetila u nekom periodu života kada bude rasterećenija.

Iskreno, malo je pevačica koje će javno reći da nemaju vremena, umesto da obećaju saradnju koja nikad ne izađe. Ako se ta pesma jednom i pojavi, kladimo se da će biti balada – to je očigledno njen teren.

Onda je došla i tema koju su svi čekali. Nikolija Jovanović je ranije javno izjavila da je Radovićeva veoma stroga tokom časova pevanja koje pohađa kod nje.

– Kaže to zato što ne vežba dovoljno. Ona je slatkica jedna... nema vreme i posvećenost koju bih ja možda volela da ima... – poručila je Aleksandra sa osmehom.

Da se razumemo, ovo nije bio nikakav obračun, pre je to nežno bockanje nego muzički rat. Nikolija nije dobila uvredu, dobila je domaći zadatak. Ako neko misli da su časovi pevanja opušteno druženje uz klavir, ovaj odgovor ga baš demantuje. Ostaje samo pitanje – koliko će se od sada češće vežbati?