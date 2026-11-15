Pisao je hitove Lepoj Breni, Šabanu Šauliću i Dragani Mirković, a sada sa ćerkom pravi dečje pesme

Zabava

Beki Bekić je u višedecenijskoj karijeri ostavio značajan trag na domaćoj muzičkoj sceni, a njegove pesme pevali su neki od najpoznatijih izvođača — među njima Šaban Šaulić, Lepa Brena i Dragana Mirković. Godinama je pisao hitove za kolege, a u poslednje vreme okrenuo se jednom drugačijem muzičkom pravcu: dečjim pesmama, na kojima sarađuje sa ćerkom.

Inspiraciju za nove numere pronalazi u sopstvenoj porodici, a posebno u unucima, koji su mu, kako priznaje, postali i najmlađi saradnici. Deda je troje unučadi.

Jedna od pesama nastala je tako što je čuo trogodišnjeg unuka kako peva melodiju koju do tada nije znao. „Skoro smo izbacili jednu pesmu Ja sam mali žabac i moram da kažem da je to na neki način kompozicija mog unuka. On ima tri godine, ali je letos pevao tu pesmu sam...“, rekao je Bekić. Ćerku je pitao koja je to pesma i gde ju je čuo, a ona mu je rekla da je nije čula — pa je sve snimio telefonom i od toga kasnije napravio pesmu.

Rođenje unuke bilo je povod za još jednu posebnu numeru, „Tatina princeza, eto to sam ja“. Pesme, kaže, izbacuju stalno — do sada ih je urađeno 40 — i puštaju ih jednu po jednu, jer čekaju da se završe animacije.

Novac nikada nije bio poenta, tvrdi. „Ne prodajem pesme, prijateljima ne naplaćujem“, izjavio je i objasnio da pesmu pokloni kada se pojavi neki pevač, jer pesma treba da se da nekom pravom pevaču, da izađe i da se sluša — a uspeh za autora je da mu se pesma sluša i peva. Dodao je i da muziku nikada nije gledao isključivo kroz finansijsku korist.

Podsetio je i da je „Otac“, koji i danas važi za jedan od njegovih najvećih hitova, čekao čak 26 godina da ugleda svetlost dana.