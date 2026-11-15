Bebi Dol stala na Anelinu stranu: Filipe, moraš nekad da saslušaš starije

Zabava

Bebi Dol je žestoko kritikovala Lauru i Filipa Cara. Iako je, kako kaže, s Filipom dobra, ovog puta nije krila da stoji na strani njegove bivše devojke Aneli Ahmić.

Laura i Filip, predstavnici Hrvatske reprezentacije. Laura mi je beskrajno simpatična devojka, ali ima mnogo loše postupke. Ne dopada mi se što to radiš, trebaš da promeniš svoje učešće. Filipe, moram da ti kažem da je Aneli večeras uradila odličan potez time što je glumila hladnoću i rekla da više nije zaljubljena, učinila vam je uslugu - rekla je Bebi Dol.

Filip Car nije ćutao.

Onda su i moje uvrede samo reči - rekao je.

Bebi Dol je ostala pri svom.

Ne, to nije isto. Filipe moraš nekad da saslušaš starije. Nije lepo to što radiš i trebaš da promeniš neke stvari, ostavljam te - rekla je.

Poznata rijaliti učesnica i nekadašnja učesnica Evrovizije, koja je Jugoslaviju predstavljala 1991. sa pesmom "Brazil", tako je jasno stala na Anelinu stranu. Njena poruka Filipu svodi se na dve stvari: starije treba saslušati i ponašanje promeniti. On je, umesto toga, uzvratio poređenjem - ako su njene reči kritika, onda su i njegove uvrede samo reči.

Da li će je poslušati? Ako je suditi po tom odgovoru - baš i ne.