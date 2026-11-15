Anja Mit i Vladimir Petrović proslavili prvi rođendan sina

Zabava

Anja Mit i Vladimir Petrović proslavili su prvi rođendan sina. Mali Filip rođen je 12. novembra 2025. godine i ime je dobio po Vladimirovom ocu — imenu koje kroz istoriju nosi simboliku plemenitosti, snage i mudrosti.

Par je tokom šetnje privukao poglede usklađenim i elegantnim izdanjima. Vladimir je gurao dečja kolica u crnoj kombinaciji pantalona, sakoa i rolke, a Anja se opredelila za bele pantalone, beli prsluk i štikle.

Da se razumemo, šetnja sa bebom u štiklama i belom prsluku nije podvig za svakoga — većina nas u tom trenutku izgleda kao da je pobegla sa treninga. Oni su odlučili da to izgleda kao modna kampanja i, ruku na srce, uspelo im je. Neko će reći da se za običnu šetnju previše potrudilo, ali kad ti je dete glavni modni dodatak, bolje ići na sigurno.

Vladimir je od glumice stariji 15 godina i iz prethodnog braka ima dve ćerke. Iako su vezu dugo čuvali daleko od očiju javnosti, Anja je ranije isticala da su oboje podjednako posvećeni roditeljstvu i da sve obaveze oko deteta obavljaju zajednički.

Pre veze sa Vladimirom, Anja Mit je bila u braku sa pilotom, a kraj te zajednice potvrdila je u emisiji „Amidži šou“: „Razvela sam se. Ne bih da kopam po privatnom životu, moja četiri zida su moja četiri zida.“

Nedugo nakon tog raskida započela je vezu sa Petrovićem, sa kojim je potom zasnovala porodicu.

A usklađena izdanja u šetnji sa kolicima — da ili ne? Mi smo za, ali samo dokle god dete ne počne samo da bira šta će obući.