Marija Petronijević je u braku sa Milinkom Isakovićem: godinama je krila i brak i trudnoću

Zabava

Glumica Marija Petronijević u braku je sa Milinkom Isakovićem, bogatim humanitarcem i IT stručnjakom iz Loznice. Par je nedavno prvi put zajedno izašao u javnost: prošetali su crvenim tepihom na premijeri filma „Na tri sprata“ i strpljivo pozirali okupljenim fotografima.

Marija mu je nedavno rodila treće dete. Pošto već neko vreme živi daleko od Beograda, dugo je krila i poslednju trudnoću, a godinama nije otkrivala ni sa kim je u braku.

Milinkovo ime javnost je prvi put čula pre decenije, kada je putovao po Srbiji i ostavljao ljudima poklone, sa idejom da će ih pronaći oni kojima je pomoć najpotrebnija.

Marija je, podsetimo, glumila lepu doktorku u ostvarenju „Selo gori, a baba se češlja“.

Nema drame, nema haosa, nema porodičnih svađa po portalima — samo dvoje ljudi koji su svoju priču godinama držali van kamera. A to je, priznaćemo, u današnje vreme uspeh sam po sebi.

Sve je na kraju izašlo na crveni tepih. Ako je ovoliko dugo uspevala da ćuti, pitanje je šta nam tek sledeće priprema.