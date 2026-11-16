MAD SrbijaMuzika, poznati i pop kultura
Zabava

Marija Petronijević je u braku sa Milinkom Isakovićem: godinama je krila i brak i trudnoću

Mandy Mandopoulos · 16. novembar 2026.

Glumica Marija Petronijević u braku je sa Milinkom Isakovićem, bogatim humanitarcem i IT stručnjakom iz Loznice. Par je nedavno prvi put zajedno izašao u javnost: prošetali su crvenim tepihom na premijeri filma „Na tri sprata“ i strpljivo pozirali okupljenim fotografima.

Marija mu je nedavno rodila treće dete. Pošto već neko vreme živi daleko od Beograda, dugo je krila i poslednju trudnoću, a godinama nije otkrivala ni sa kim je u braku.

Milinkovo ime javnost je prvi put čula pre decenije, kada je putovao po Srbiji i ostavljao ljudima poklone, sa idejom da će ih pronaći oni kojima je pomoć najpotrebnija.

Marija je, podsetimo, glumila lepu doktorku u ostvarenju „Selo gori, a baba se češlja“.

Nema drame, nema haosa, nema porodičnih svađa po portalima — samo dvoje ljudi koji su svoju priču godinama držali van kamera. A to je, priznaćemo, u današnje vreme uspeh sam po sebi.

Sve je na kraju izašlo na crveni tepih. Ako je ovoliko dugo uspevala da ćuti, pitanje je šta nam tek sledeće priprema.

Sa informacijama iz javnih izvora, Vikipedije, Jutjuba, Instagrama i TikToka.