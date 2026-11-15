Zoe Kida predstavlja album „Cosmic Delivery“ koncertom u Bitef Art Cafeu

Zabava

Zoe Kida će svoj solistički album predstaviti 19. novembra koncertom u Bitef Art Cafeu, a na tom nastupu premijerno će biti prikazan i spot za singl „Bog dodira“.

Posle EP-ja „Žena dete“ nedavno je objavila prvi album „Cosmic Delivery“, zaokruživši godine umetničkog i autorskog rada. Od Zemlje gruva do samostalnog autorskog izraza izgradila je prepoznatljiv muzički identitet i rušila žanrovske granice. U razgovoru je govorila o pesmama koje s vremenom dobijaju nova značenja, ljubavi kao autorskom pokretaču, odnosu muzike i drugih umetnosti i o tome zašto optimizam za nju nije naivnost nego lični izbor.

Gruvi putovanje kroz ceo album

„Biće ovo jedno gruvi putovanje kroz pesme koje su nastajale u različitim periodima mog života“, kaže Zoe Kida. Odsviraće ceo „Cosmic Delivery“, što je lično najviše raduje, jer te pesme najzad počinju svoj život uživo. Uz njih će biti i pesme koje publika već dobro zna, neke još iz vremena Zemlje gruva.

Kaže i da je oduvek imala potrebu da peva o vanvremenskim temama i apostrofa lepe stvari, a ta potreba se pojačava kako vreme odmiče. Njene motivacione pesme nisu nastale kao projekat, nego kao potreba da fokus pomeri sa „nemam“ na „imam“, sa „loše je“ na „sve je u redu i biće i bolje“.

Neke pesme je, dodaje, odmah vrate u vreme kada su nastajale — seti se ljudi sa kojima ih je pravila, proba, nastupa. A kada ih zapevaju na koncertu, vidi da su i ljudi u publici za njih vezali svoje uspomene. Danas ih peva drugačije nego pre petnaest ili dvadeset godina: drugačije čuje neke stihove, neke i oseća drugačije.

Od Silosa do Bitefa

Promocija albuma u Silosima bila je multimedijalno iskustvo koje nema reprizu — „Cosmic Experience“ kao live šetnja kroz simboliku albuma, audio-vizuelna izložba pesama. Ljudi su prolazili kroz šest prostora, a u svakom ih je čekala drugačija pesma, atmosfera, novi prizor. U Bitef Art Cafeu taj univerzum se otvara na drugi način: kroz živu svirku, veliki bend i pesme koje se smenjuju pred publikom. Nema prelaska iz sobe u sobu, ali ima prelaska iz jednog raspoloženja u drugo, a koncert će biti manje multimedijalan — akcenat je na dobroj svirci.

Bend je za zvuk albuma uživo, kaže, veoma važan: donosi mu novo lice, živo i autentično. Najuzbudljiviji trenutak za nju je kada pesmu prvi put donese na probu — do tada je sluša u studiju, u slušalicama, u kolima i zna svaki njen detalj, a onda je zasviraju svi zajedno i odjednom čuje nešto novo. „Cosmic Delivery“ ima i elektronskih elemenata, pa im je bilo zanimljivo da nađu način da taj zvuk prenesu na binu, a da se pritom čuju ljudi koji ga sviraju.

Sve, dodaje, zavisi i od prostora, koji na neki način diktira režiju nastupa. Pozorišna scena daje puno mogućnosti i već ima na umu jedan koncert kao igranu formu; inspirišu je scenografija i kostim, savremeni balet. Sve se to preplitalo u Silosima, dok je na manjim binama muzika ta koja je centar, jer ne postoje uslovi za ostalo.

„Bog dodira“ i spot

Singl „Bog dodira“ je, kako kaže, posebno lična pesma, posvećena njenom mužu i svemu na šta je njegova ljubav asocira. Nastala je prva za album, 2020, pre svih ostalih, kao old school balada sa dominantnom temom na trubi — a takve pesme najviše voli da peva. Aranžman potpisuje Andrija Gavrilović – A.N.D.R., koji uz Ivana Mirkovića Bambija potpisuje aranžmane na albumu.

Spot je režirao Miša Obradović, a montažu potpisuje Goran Đukanović. Bilo joj je važno da spot prenosi emociju i prati osećaj koji pesma nosi; akcenat je na atmosferi i senzualnosti. Premijera spota biće na promociji u Bitefu.

Šta želi da publika ponese

Volela bi da se dobro provedu, da ih pesme dotaknu i napune sjajnom energijom, i da otkriju pesme koje do tada nisu znali. A ako posle koncerta krenu kući nasmejani, pevajući neki refren — srce će joj biti puno.