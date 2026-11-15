Sloboda i Vojin kupili stan u Zemunu, a evo šta još poseduju

Zabava

Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković nedavno su kupili luksuzan stan u mirnom kraju u Zemunu. U njega su se preselili sa ćerkama, iz stana na Novom Beogradu koji je godinama bio njihov dom.

Novi stan je u zgradi starije gradnje, koja se odlikuje izuzetnim kvalitetom i savršenom lokacijom. Okružen je parkovima i ima pogled na Dunav, a stambeni prostor je opisan kao idealno mesto za miran porodičan život. Zvuči kao onaj tip stana u koji se čovek useli i posle ne pomera — bar dok ne poželi dvorište.

Pored toga, i dalje poseduju stan na Novom Beogradu, u kome su njihove ćerke odrasle. To je stan ispunjen toplinom: prostorom dominiraju beli tonovi, a dnevni boravak krasi klavir, uz tople porodične uspomene i sećanje na odrastanje ćerki.

Omiljena nekretnina para je vikendica u Čortanovcima, koju su godinama doterivali po svojoj meri. Dvorište su uredili kako su želeli, pa je ono raskošno i bajkovito. U njemu je vinograd koji Vojin uzgaja, tu su i bazen, letnjikovac i roštilj. Tamo provode dosta vremena leti, a zbog blizine Dunava — Vojin je strastveni ribolovac — to je omiljena porodična nekretnina.

Da li biste menjali Novi Beograd za Zemun zbog pogleda na reku?