Zlatna knjiga potpisa u središtu novog romana Lele Stojanović

Zabava

Priča o „Zlatnoj knjizi potpisa“ stigla je do dece. Nova knjiga „Misterija zlatne knjige potpisa“ izašla je nedavno u izdanju Niškog kulturnog centra, u ediciji Kokodrilo, a potpisuje je Lela Stojanović, spisateljica iz Niške Banje. U središtu zapleta je upravo ta knjiga i potraga za njom.

Za one koji ne znaju o čemu se radi: Milorad Rajčević je prvi Srbin koji je šest puta obišao svet, posetio 70 zemalja i prikupio 30.000 potpisa znamenitih ličnosti sveta. Svesku u koju ih je skupljao nazvao je „Zlatna knjiga potpisa“.

Na prvi put oko sveta krenuo je marta 1910. godine, sa nepunih dvadeset godina, i to nakon opklade sa braćom Savić, vlasnicima časopisa „Mali Žurnal“. Ono što je počelo kao jedno putovanje pretvorilo se u tridesetak godina lutanja i svesku koja je prerasla u knjigu sa 30.000 potpisa.

A zašto baš sad roman o njemu? Prema rečima autorke, delo ima za misiju da otrgne od zaborava prvog srpskog svetskog putnika.

U romanu dečak Uroš i njegova tetka Ines, zajedno sa prijateljima, pokušavaju da otkriju gde se ova neobična knjiga nalazi. U potragu se, kako kaže autorka, uključuju i dvojica nepoznatih ljudi sa drugačijim namerama, pa se junaci suočavaju sa brojnim zagonetkama i opasnostima. Avanturističku radnju prate istorijski podaci o Rajčevićevom životu i putovanjima.

Lela Stojanović živi i stvara u Niškoj Banji, piše poeziju, prozu i dramske tekstove za decu. Neke od njenih knjiga su „Anjin svet“, „Vesela veštica Nika“ i „Vesela veštica Nika i zla Kjara“, u izdanju Lagune.

Ako je suditi po brojkama, Uroš i Ines imaju za čim da tragaju — 30.000 potpisa zvuči kao ozbiljnija avantura od bilo kog domaćeg zadatka. Samo se nadamo da se knjiga ne krije u nekom ormaru na tavanu, jer bi onda potraga trajala duže od putovanja oko sveta.