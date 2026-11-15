Rada Manojlović je odbila „Tri čaše“, a Milica Todorović od nje napravila hit

Zabava

Rada Manojlović je svojevremeno odbila pesmu „Tri čaše“. Numera je na kraju završila kod Milice Todorović, koja ju je snimila, a pesma je postala veliki hit i osvojila publiku.

O toj odluci Rada je otvoreno govorila u jednoj emisiji i priznala da je imala propuste u proceni pesama koje su joj nudili, uz objašnjenje da pevači snimaju po svom osećaju i senzibilitetu.

U trenutku kada joj je „Tri čaše“ ponuđena, smatrala je da se ne uklapa u muzički trend koji je tada bio aktuelan, pa nije želela da je snimi. „Ja sam u tom periodu odbila tu pesmu jer su se više slušale urbanije pesme“, rekla je.

Nije krila da je reč o dobroj pesmi, ali je verovala da tadašnja publika više voli nešto urbaniji zvuk. „To je dobra pesma, ali nije mi za ovaj trend“, objasnila je. Dodala je i da bi kod nje možda prošla drugačije — možda i ne bi postala hit.

Uporedila je to sa situacijom u kojoj bi joj neko sada ponudio pesmu Silvane Armenulić.

Ovakvi slučajevi nisu retkost. Estradni umetnici pažljivo biraju koje će pesme snimiti, ali se često ispostavi da je upravo odbijena numera bila predodređena za veliki uspeh — samo u izvođenju nekog drugog. Ovaj slučaj je jedan takav primer.

Milica je od „Tri čaše“ napravila hit, a Rada je rekla da je pesma dobra, ali da joj nije bila za tadašnji trend.