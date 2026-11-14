Marija Petronijević pokazala decu kako čiste dvorište, Suzana Mančić: „Kako su slatki!”

Zabava

Marija Petronijević je pre nekoliko godina uradila ono što bi malo ko smeo — napustila je profesiju, Beograd i vratila se u rodno selo Visibabe. Danas živi skroz drugačijim životom: majka je troje dece i ima veliko imanje o kojem brine sa suprugom.

Podelila je snimak koji je oduševio mnoge — na njemu se vidi kako mališani pomažu roditeljima i čiste dvorište od suvog lišća.

Ispod snimka se javila Suzana Mančić, koja nije ostala ravnodušna na prizor. Kako su slatki! Vredno pomažu... bravo Marija, napisala je.

Marija je i nedavno govorila o suprugu i istakla da joj je on najveća podrška. Da nema njega možda ne bi bilo ni gazdinstva jer kada god je neka kriza, i teška odluka u kojoj treba da se racionalno postupa, on je tu, rekla je.

Pročitala mu je i jedno pitanje, pa podelila njegov odgovor. U njemu njih dvoje poredi sa Žan-Pol Sartrom i Simon de Bovar, uz opasku da bi se o njima imalo šta pisati, pa taman i da je neki skandal u pitanju. Ovako, kako je naveo, ostaje pitanje šta uopšte napisati — koliko je ovaca tog dana morao da juri po livadi ili koliko je mleka dala koja ovca.

Po njegovom mišljenju, tekst bi zavredeo tek kada se iz vune izdvoji lanolin najvećeg kvaliteta i nekoliko puta podigne nivo imunoglobulina u kolostrumu i mleku. I tada ne o njemu, nego o postupku — da bi i drugi mogli da ga ponove.