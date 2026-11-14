Komšije o Katarini Grujić: danju mama u punđi, uveče na scenu

Zabava

Katarina Grujić uživa u porodičnom životu, a luksuzno naselje u kojem živi sa suprugom Markom Gobeljićem i ćerkicom postalo je, sudeći po komšijama, prava mala oaza mira. Komšije je redovno sreću u svakodnevnim obavezama i, kako kažu, imaju priliku da izbliza prate kako izgleda njen život van reflektora.

Ono što ponavljaju najčešće jeste da je posvećena porodici — i da ju je suprug Marko promenio. Jedan od čuvara tvrdi da Kaća izgleda bolje nego ikada, i da ljudi u kompleksu, čak i kada znaju da je udata, okreću glavu i odmeravaju je. Isto i kada šeta ćerkicu.

Par nije dugo u tom stanu, pa ih starije komšije još ne prepoznaju, dok mlađi dobro znaju ko su.

Jedan komšija kaže da je viđa u obližnjoj prodavnici preko puta kada ode u veliku nabavku, kao i dok se igra sa ćerkicom. „Dosta se uozbiljila od kada je postala majka“, kaže on, pa dodaje da se ranije pisalo o njenim provodima, a da je sada u tim rubricima više nema.

Komšinica je ispričala da je tokom dana viđaju kako vodi ćerkicu, kupuje namirnice i hemiju, stalno je viđaju ispred kuće. Tu joj često dolazi i familija, a otac joj je često s njom. Bez šminke, kosa vezana u punđu.

A onda, nekoliko sati kasnije, izlazi iz ulaza i ide na nastup — „kao da je neko upotrebio čarobni štapić“, potpuno transformisana. Kako kaže komšinica, to njen posao zahteva i ona u tome dobro pliva i balansira.

Posebna priča je vožnja. Komšije kažu da vozi „bukvalno kao muško“ i da se uparkira za minut tamo gde bi se čovek kladio da joj auto ne može da stane. Nije reč o nasilnoj vožnji, ali se vidi da ima dobre reflekse i da zna da vozi, pa se stalno iznova oduševljavaju.