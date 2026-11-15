Stigao novi trejler za „Deca krvi i kosti”

Zabava

U izmaštanom, epskom svetu Oriše mlada žena kreće u pohod kako bi vratila magiju koja je, pre mnogo godina, nasilno oduzeta njenom narodu. Tako izgleda priča filma „Deca krvi i kosti”, za koji je upravo izašao novi trejler.

Zejla u tom pohodu nije sama — uz nju su njen brat i sin i ćerka okrutnog kralja, a zajedno se suprotstavljaju tiraniji koja je ugasila gotovo svaku nadu.

Film je inspirisan istoimenom knjigom, a režirala ga je Džina Prins-Bejtvud. Postavu predvode Tuso Mbedu, Damson Idris, Amandla Stenberg i Tosin Kol, a u filmu su i Sintija Erivo, Lašana Linč, Zakarija Momoa, Ričard Mofe-Dami, Čuetel Edžiofor, Redžina King, Idris Elba i Vajola Dejvis. Kad se pročita naglas, zvuči kao da je neko spojio tri filma u jedan.

Knjigu je napisala Tomi Adejemi, koja je bila i saradnik Džine Prins-Bejtvud na scenariju. Producenti filma su Vik Godfri, Džon Fišer, Isak Kausner, Karen Rosengelt i Met Džekson.

Nakon svetske premijere film će moći u bioskopima da gleda i publika iz Srbije, u distribuciji Taramaunt filma.

Ako ovakva postava ne izvuče film, neće niko.