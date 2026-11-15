Dron iznad Bežanijske kose: evo gde već decenijama živi Goca Lazarević

Zabava

Legendarna folk pevačica Goca Lazarević već decenijama živi na Bežanijskoj kosi u Beogradu. Reč je o takozvanom „pevačkom“ naselju u kojem žive mnoge muzičke zvezde. Kad su ti komšije kolege s estrade, adresa na Bežanijskoj kosi skoro pa je deo radne biografije.

Ekipa emisije „Paparazzo lov“ odlučila je da proviri preko ograde na najmoderniji način: podigli su dron i zabeležili kako izgleda nekretnina ove pevačice. Klasičan paparaco čeka ispred kapije, a dron prosto proleti preko nje.

Za sada se zna samo toliko: snimak postoji, naselje važi za pevačko, a Goca tamo živi godinama. Ostalo prepuštamo emisiji, jer mi nismo tip koji viri preko tuđe ograde. Mada, priznajemo, dron bi nam dobro došao.

Pitanje za kraj: čije će dvorište na Bežanijskoj kosi sledeće dobiti posetu odozgo?