U rodnom selu je zovu Rada, a ne Tina: prvi komšija otkrio šta porodica planira s kućom

Zabava

Tina Ivanović je decenijama prisutna na muzičkoj sceni pod imenom po kom je publika prepoznaje. U rodnom kraju je, međutim, i dalje zovu pravim imenom — Radmila, odnosno Rada.

Koliko je tamo omiljena, pokazalo se i na licu mesta: svaki prolaznik kog je ekipa srela odmah je znao da pokaže put do njene nekadašnje kuće, uz osmeh na sam pomen pevačice. Isti doček bio je i na vratima — iako iznenadne posete umeju da zateknu domaćine, prvi komšija je izašao sa osmehom čim je čuo zbog koga je ekipa došla.

Stigavši pred imanje na kom je provela mladost, novinari su zakucali kod njega, a on je rado stao pred kamere i podelio uspomene iz vremena kad su zajedno odrastali. Kaže da je Tina mlađa od njega, ali da to nema veze. Na pitanje kakva je bila u mladosti, nije razmišljao ni sekund: Tina? Pa ja nju pamtim po dobrom, što se kaže.

Prisetio se i kako se nekada živelo u Novom Selu tokom sedamdesetih i osamdesetih, dok je pevačica još bila u rodnom mestu. Život, kaže, nije bio lak — on je otišao '90. i pre par meseci se vratio, u penziju. Ni decenije van sela nisu ga odvojile od komšiluka: čuju se preko Fejsbuka, a ljudi s kojima je odrastao bili su mu kao jedna familija. U sedamdesetim se nije imalo, dodaje, i svako se snalazio kako je znao.

Tina je, po njegovim rečima, otišla već u osamdesetim, kada je počela i da peva. Ostali su u kontaktu, a viđali su se kad bi ona dolazila u selo.

Porodična kuća nikada nije stavljena na prodaju, a komšija je otkrio da Tina nikada nije želela da proda porodično imanje. Od sestre je, kaže, čuo da će porodica kuću da preuzme i da tu nešto napravi. Njegov komentar na sve to je kratak: "Rekoh milina."

U vremenu kad se svašta prodaje i još brže zaboravlja, u Novom Selu se kuća ne prodaje i svi znaju ko je Rada. Iskreno, to je lepša priča od pola estradnih drama koje čitamo.