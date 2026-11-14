Veljko Ražnatović objavio rat kostimu bubamare: Egzistencijalna pretnja za pravoslavlje

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Veljko Ražnatović, sin Svetlane Ražnatović, objavio je u četvrtak, 12. novembra, na Instagramu apel za "odbranu pravoslavlja". Egzistencijalna pretnja koju je opisao nije rat, kriza ni izbori — nego kostim bubamare koji je u vrtiću u Titelu izabrao njegov najmlađi sin.

Srbija je prethodne dve nedelje pratila hapšenja, privođenja i "koprcanje" odlazećeg režima, a onda je pažnju građana ukrala jedna suknjica. Ako ste se pitali kako izgleda trenutak kad društvene mreže eksplodiraju zbog dečjeg kostima — evo ga.

Kostim bubamare, koji je ustvari suknja

Veljko je u objavi opisao šta se dogodilo: Njegova žena je došla u vrtić i zatekla najmlađeg sina u kostimu bubamare, koji je, kako tvrdi, ustvari ženska suknja. Dodao je da su mu u vrtiću rekli da su svi kostimi slobodni za decu i da dete može da uzme kostim koji hoće.

On je, kako je naveo, pitao da li postoji vaspitač koji bi detetu objasnio da je nešto za žensko, a nešto za muško. Rekli su mu da je to po novom programu sve u redu i da oni nemaju prava da prave takvu razliku, a da oni, ako hoće to da rade, promene vrtić. Veljko je zaključio da je i to jedan od razloga zbog kojih živi na selu, uz poruku roditeljima da čuvaju svoju decu. U komentarima ispod objave uglavnom su mu pisali reči podrške.

Vrtić odgovorio: dete od dve godine i jedna suknjica

Iz vrtića "Plavi čuperak" stigao je odgovor koji su zaposleni prosledili i Veljku i svim kolegama. U njemu se navodi da dečak od dve godine koji je obukao suknjicu nije uradio ništa neobično niti zabrinjavajuće, a objašnjava se da je za dete to bilo samo deo kostima i deo igre, bez značenja i podela koje odrasli pripisuju odeći, da deca u tom uzrastu spontano istražuju i biraju i da se na osnovu takvih izbora ne donose zaključci o identitetu. Njihov zadatak je, kako su naveli, da deci omoguće slobodnu igru, bez osude i bez stvaranja osećaja da su uradila nešto pogrešno.

Veljko je posle toga rekao da mu je direktorka Jovanka Andrić bila "vrlo neprijatna" i da mu je objasnila da je to njihova politika. Poručio je i da je više za to da se promeni direktorka i da se u taj vrtić uvedu pravila s kojima će svi roditelji biti zadovoljni.

Mogu da ih ispišem, pa i da se preselim

Veljko je u izjavi naveo da kao roditelj ima pravo da zna šta se dešava u ustanovi koju njegovo dete pohađa i da svoju decu može da ispiše iz vrtića, da ih školuje kod kuće, upiše u privatni vrtić ili se preseli u drugi grad. Dodao je i da za 99 odsto meštana Titela to nije opcija, pa su zato, kako je rekao, podložni "teroru, indoktrinaciji dece".

Naveo je i da inače ne daje izjave za novine ako nisu vezane za boks, a ovo vidi kao egzistencijalnu pretnju za svako srpsko domaćinstvo, svakog hrišćanina i pravoslavlje, uz napomenu da je reč o državnom vrtiću. Na Instagramu je podelio i peticiju o odgovornosti i jasnim pravilima u vaspitno-obrazovnim ustanovama i pozvao građane da je podrže.

Mreže se zapalile, stigla i kritika

Od četvrtka su društvene mreže pune šala na račun kostima bubamare.

Kritika je stigla i sa druge strane. Aleksis Plastik javno je kritikovala Ražnatovića: poručila je da deca ne znaju za nametnute rodne uloge i da zato mogu slobodno da izaberu ono što im se dopada, da demone treba tražiti u ljudima, a ne u odeći, i da decu treba pustiti da budu deca.