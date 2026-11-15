Mare oduševljen nastupom u „Nikad nije kasno“: žiri nije štedeo komplimente

Zabava

Nova epizoda šoua „Nikad nije kasno“ očekuje nas u nedelju od 21 čas, kada će se na velikoj sceni predstaviti novi kandidati spremni da pokažu svoj talenat i naprave korak ka ostvarenju muzičkih snova.

Takmičare i ove nedelje čekaju uzbuđenje, emocije i podrška publike, a sudeći po reakcijama žirija, gledaoce očekuje veče ispunjeno sjajnim nastupima i brojnim iznenađenjima.

Koliko su pojedini kandidati uspeli da ostave utisak, najbolje govore komentari članova žirija, koji ovog puta nisu štedeli komplimente.

Jelena Tomašević je jednoj takmičarki uputila pohvalu koju bi svako poželeo — prenela je da je neko iz publike dobacio da hoće još, i dodala da je to odličan kompliment.

Ni Jove Kekenovski nije krio zadovoljstvo onim što je čuo, pa je jednom kandidatu uputio reči hvale zbog izbora i izvođenja zahtevne numere: „Ovo je jedna zahtevna pesma i vi ste se odlično izborili.“

Posebno oduševljenje pokazao je Saša Milošević Mare, koji je jednom od kandidata uputio kompliment kakav se ne čuje svakog dana. Uz osmeh je rekao da na ovoj sceni ne pamti „ovako ubedljiv nastup“.

Ko će se još predstaviti, čiji će nastup izazvati najviše emocija i ko će uspeti da osvoji simpatije publike i žirija, saznajemo u novoj epizodi emisije „Nikad nije kasno“.