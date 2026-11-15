Ovako su se upoznali Mile Kitić i Marta Savić: propušteni koncert i marama koja je sve najavila

Zabava

Marta Savić i Mile Kitić upoznali su se 1988. godine na zajedničkom nastupu. Susret je bio potpuno spontan, a od njega je počela ljubavna priča koja traje decenijama — par važi za jedan od dugovečnijih na estradi. Iskreno, ovakve priče zvuče kao scenario za film, ali ova je stvarna.

Zanimljivo je da je njihovom susretu prethodio događaj na koji Marta nije došla. Pevačica je redovno posećivala koncerte poznatih pevača, ali je jednom propustila nastup koji je, ispostaviće se, bio povezan sa njenom budućom ljubavnom pričom.

Na tom koncertu Mile Kitić je, kako se kasnije prepričavalo, uzeo maramu sa vrata Martinine drugarice koja je bila u publici. Oduševljena drugarica odmah je Marti ispričala sve detalje susreta sa popularnim pevačem.

Ovakve priče obično imaju filmski šmek: propušteni koncert, marama, pa susret na zajedničkom nastupu. Kod Marte i Mileta sve se poklopilo bez ikakvog planiranja.

Sudbina je, izgleda, imala drugačiji plan. Marta je svojevremeno isticala da nikada nije volela da forsira stvari i da je puštala da se život odvija svojim tokom, a govorila je i koliko veruje u sudbinu.

– Nikada u životu nisam ništa želela da silim, jednostavno sam puštala da se stvari odvijaju spontano. ... U životu je sve sudbina od koje ne možete pobeći. Ona vas stalno ka nečemu vodi – poručila je Marta.

Deo mladosti provela je u Nemačkoj. U Hanover je otišla 1978. godine, tamo je završila osnovnu školu i višu turističku školu, a aktivno se bavila folklorom, sa kojim je nastupala širom Nemačke. Rođena je 7. maja 1967. u mestu Vranjak kod Modriče. U tom periodu stekla je radne navike i naučila koliko su disciplina i trud važni za ostvarivanje ciljeva.

Ako je verovati Marti, ono što ti je suđeno neće ti pobeći — čak i kad preskočiš koncert. Ima li neko od vas sličnu priču iz mladosti?