Rada Manojlović uložila 55.000 evra u garaže na Dušanovcu

Zabava

Rada Manojlović je svojevremeno odlučila da novac zarađen na nastupima ne stoji u fioci, nego da počne da radi za nju. Uložila ga je u nekretnine — konkretno, u tri garažna mesta na beogradskom Dušanovcu, kupljena zajedno sa sestrom Majom, koja joj je ujedno i menadžerka. Za taj poslovni poduhvat sestre su izdvojile 55.000 evra, odnosno približno 6,5 miliona dinara.

Plan je bio da garaže izdaju i tako obezbede dodatni izvor prihoda. Iako su cene parking mesta skočile, Manojlovićeve su dobile popust. Izdavanje još nije počelo, ali je zamisao da se za jedno mesto traži 150 evra mesečno. Tri garaže, tri kirije — na papiru zvuči pristojno, s tim da je tih 150 evra ono što sestre planiraju da traže, a ne ono što već uzimaju.

Jedva su je nagovorili

Rada u startu nije bila oduševljena. Smatrala je da u izdavanju garaža nema zarade, pa su je, kako je tada preneo izvor blizak pevačici, jedva nagovorili. Prekretnica je bila priča prijatelja koji se već uspešno bavi istim poslom i ima 20 parking mesta. Kada je čula koliko njen prijatelj mesečno zarađuje na taj način, predomislila se.

I sama ideja došla je sa strane — sestre su na nju došle na nagovor tog istog prijatelja. Novac od nastupa, sve što su zaradile od Nove godine, uložile su u garažna mesta.

Ne staju na tri garaže

Radine kolege sa estrade uglavnom kupuju stanove, i ona to planira, ali su joj garaže sada prioritet. Do leta je rešila da kupi još pet mesta, takođe na Dušanovcu. Maja ju je ubedila da ne čeka i da sav novac koji zarade odmah ulože u garaže.

„Što da delim drugome više nego sebi?!“

O biznisu ne želi mnogo da priča, ali jasno kaže da hoće da pametno ulaže novac. Priseća se i očevog vaspitanja — učio ju je da uvek prvo misli na druge, pa na sebe, a ona ga sada zbog toga kritikuje. „Što da delim drugome više nego sebi?!“ poručila je, uz objašnjenje da godinama radi, a da su njen novac trošili drugi.

U planu je i nekretnina, ali ne u Beogradu. Rada priznaje i da ranije nije znala s parama — za samo jedan spot davala je i do 30.000 evra. Nekad su se ta ulaganja isplatila, nekad ne, kaže, ali danas sve radi mnogo pametnije: „Ne možeš da dobiješ ako ne rizikuješ.“

Za sada je to tri garaže na Dušanovcu, pet u planu do leta i stan van prestonice. Ko još kaže da estrada ne ume da računa? Da li biste vi uložili 55.000 evra u parking mesta?