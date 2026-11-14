Bojana Srdanović posle „Mogu ja“ promenila stranu: stigla balada „Zagrljaj“

Zabava

Mlada muzička nada Bojana Srdanović nastavlja da gradi karijeru i osvaja publiku novim pesmama. Mesec dana nakon numere „Mogu ja“, koja je privukla veliku pažnju tinejdžerske publike, predstavila je baladu „Zagrljaj“ — pesmu nežnije atmosfere u kojoj su u prvom planu emocija i vokal.

Da budemo iskreni, dva singla u mesec dana je brz tempo. Ali ovde se ne radi o istoj pesmi u drugom pakovanju: „Mogu ja“ je nosila poruku o samopouzdanju, upornosti i veri u sebe, a „Zagrljaj“ gađa potpuno drugu emociju.

Nekada jedan zagrljaj kaže više od hiljadu reči

Nova balada donosi nežniju atmosferu i stavlja u prvi plan emociju i vokal kojim je Bojana još tokom takmičenja IDJ Show privukla pažnju publike. U odnosu na prethodni singl, ovo je prilika da se izrazi na drugačiji način i pokaže da, uprkos mladim godinama, želi da gradi raznovrstan muzički repertoar.

Sama kaže da se te dve pesme na neki način dopunjuju — „Mogu ja“ govori o snazi koju pronalazimo u sebi, a „Zagrljaj“ o tome koliko nam nekada treba snaga koju dobijamo od drugih ljudi.

„Mislim da svako od nas ima nekoga čiji zagrljaj pamti... Volela bih da svako ko je bude slušao pomisli na nekoga posebnog“, kaže Bojana.

U poruci koju je pripremila za publiku stoji i da postoje trenuci kada ne znaš šta da kažeš, kada su sve reči suvišne i kada ti je potrebno samo da te neko zagrli — i da je upravo tu emociju želela da prenese pesmom.

Prema njenim rečima, publika kroz njene pesme treba da upozna različite strane njene ličnosti, od vedre i samouverene devojke do one koja se ne plaši da pokaže osećanja. Želi i da njene pesme imaju emociju i da se ljudi u njima pronađu, bez obzira na to koliko imaju godina.

Od IDJ Showa do prepune Plave dvorane

Široj javnosti Bojana Srdanović postala je poznata zahvaljujući učešću u popularnom muzičkom takmičenju IDJ Show, u kojem je uspela da se plasira među deset najboljih takmičara. Posle takmičenja nastavila je da radi na svojoj muzičkoj karijeri i predstavila pesme „Mozaik“, „Dijamant“ i „Mogu ja“, gradeći sopstveni muzički identitet.

Poseban trenutak u njenoj dosadašnjoj karijeri dogodio se početkom novembra, kada je kao gošća nastupila na velikom solističkom koncertu Goce Tržan u prepunoj Plavoj dvorani Sava centra. Pred nekoliko hiljada ljudi izvela je dve numere, a posle koncerta nije krila koliko joj je to iskustvo značilo — na društvenim mrežama je opisala kako izađeš na tu ogromnu scenu, podigneš pogled i vidiš dvoranu punu do poslednjeg mesta. Podršku joj je pružila i sama Goca Tržan, koja je pohvalila mladu koleginicu i ispod snimka njenog nastupa ostavila srce.

„Ne želim da žurim“

Bojana ne krije da ima velike muzičke ambicije, ali karijeru želi da razvija postepeno, tako da svaka nova pesma bude korak napred.

„Imam 18 godina i tek počinjem... Ne želim da objavljujem pesme samo da bih bila prisutna“, poručuje.

Kaže i da želi da iza svake pesme stoji neka priča i da jednog dana može da kaže da je ponosna na sve što je snimila. Ako „Zagrljaj“ nekome bude uteha u teškom trenutku ili razlog da zagrli osobu koju voli, za nju je ta pesma već uspela.

Sa 18 godina, plasmanom među deset najboljih u IDJ Showu, nastupom na velikoj sceni Sava centra i pesmama koje nose različite emocije, Bojana Srdanović polako osvaja svoje mesto među mladim izvođačima domaće pop scene.

Balada posle singla o samopouzdanju je, ruku na srce, klasičan potez — ali ovog puta zvuči iskreno. Kome biste vi posvetili svoj zagrljaj?