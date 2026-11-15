Marko Luis progovorio o tumoru: „Čovek se uplaši, to su strašne stvari“

Zabava

Muzičar Marko Luis otvoreno je govorio o teškom periodu kroz koji je prošao nakon što mu je dijagnostikovan tumor. Kako je otkrio tokom nastupa u Novom Sadu, zbog zdravstvenog problema morao je da se podvrgne operaciji, a vest o dijagnozi u prvi mah ga je veoma uplašila.

„Čovek se uplaši, to su strašne stvari... Tumor, ne znaš šta je gore od toga“, ispričao je.

Ipak, suočavanje sa bolešću donelo mu je i neočekivanu snagu, ali i potpuno drugačiji pogled na život. Neverovatno je, kaže, kako mu je to dalo energiju i snagu da promeni pogled na svet, da promeni neke stvari i da bude najbolja verzija koja može da bude.

Priznao je i da mu je u čitavoj situaciji bilo neobično to što su ljudi oko njega stalno pokušavali da ga ohrabre i govore mu da će sve biti dobro, dok je on sam, kako kaže, osećao da je dobro. „Čudno je kada si u toj situaciji... a ja sam bio dobro“, rekao je, i dodao da je tada shvatio da se bori i da mu svi žele dobro.

Nakon operacije: „Dobro podnosim sve“

Kako je sve proticalo, nedavno je do detalja ispričao za medije. Pre godinu dana pojavio mu se zdravstveni problem, a trenutno je na terapijama. Baš zbog toga je, kako navodi, malo i bez brade i kose, ali se dobro oseća i dobro podnosi sve. Jedino što mora uvek vremenski da planira — treba mu vremena da se oporavi i mora da uspori. Kako kaže, mora da stane i sačeka, što i nije loše, a svaki dan u kojem se oseća loše daje mu nadu, jer zna da je sledeći mnogo bolji.

Ispričao je i kako je snimio spot za pesmu „Zahmet“. Cilj mu je bio da to uradi pre nego što promeni imidž, dok mu kosa još nije opala, pa da spot bude u starom stajlingu. Uspeli su, a sutradan je pozvao svoj frizerski tim — kako kaže, to su njegova deca i profesionalno su ga ošišali. Sad je spreman za nove pobede.

Ako je neko zaslužio nove pobede, to je on.