Tijana Bogićević o koncertu u Sava centru, viralu s mikrofonom i Breni i Džejli

Zabava

Tijana Bogićević, pevačica čiji je glas godinama sinonim za neke od najemotivnijih pesama domaće pop scene, gošća je novog izdanja podkasta, autora i voditelja Nemanje Vasiljevića. Povod za razgovor je njen veliki koncert zakazan za 17. decembar u Sava centru. U razgovoru se prisetila početaka karijere, odlaska u Ameriku, gde je s bivšim suprugom pokrenula uspešan posao, i trenutka kada je odlučila da novac uloži u svoj prvi album.

Pripreme: do sada najveći zalogaj

Na pitanje da li je spremna za spektakl, odgovara potvrdno — generalno je spremna za sve, ali emotivno je, kaže, i te kako spremna. Što se logistike i pripreme tiče, ovo je do sada najveći zalogaj i mora mnogo ozbiljnije da se pripremi nego bilo šta do sada.

Objašnjava i kako teče priprema: čim se koncert objavi, kreće načelna priprema. Bitno je, dodaje, šta je kome fokus. Njoj je važno da ovo bude svetski zvuk, da bend zvuči svetski i da koncert kao šou ima svoj tok. „Kod mene postoje glas, muzika i fenomenalni muzičari“, rekla je, uz dodatak da kod nje nema igrača i kerefeka. Biće dosta gostiju muzičara, a koncert je podeljen po segmentima.

Od trenutka kada se koncert objavi počinju kreativni deo i razmena ideja, a otprilike tri meseca pre koncerta kreće konkretna realizacija svega zamišljenog. Čim počne da razmišlja o koncertu, mora da ima viziju kakvo osećanje želi da prenese ljudima, i ona i publika, pa se prema tome osmišljava bina, raspored i sve ostalo.

Mikrofon u publici

Na pitanje da li je nekada preterala u vizijama ili u komunikaciji s publikom, kratko odgovara: ne, nikada. Jedino svaki put pomisli da možda ne bi trebalo mnogo da priča, ali to ne zavisi samo od nje, nego od publike i njene energije. Na koncertima gde se karta plaća ljudi su došli zbog nje, a na otvorenim, besplatnim nastupima ima dosta onih koji dođu iz radoznalosti.

Pročitala je, tvrdi, samo jedan negativan komentar — i to na račun talasa koji tera publiku da pravi. Ideju je smislila sama, kao na utakmici: ljudi upale bliceve na telefonima, ustaju i sedaju, pa se kroz publiku napravi talas. Snimak postoji i na internetu, a jedna devojka se požalila pitanjem zašto ona mora da ustaje i seda. Većina ljudi ipak voli da učestvuje, dodaje, jer kod nje nema distance između zvezde na sceni i publike — kao da su svi zajedno izašli u grad.

Na društvenim mrežama je, međutim, postao viralan drugi snimak: onaj na kojem pruža mikrofon devojci iz publike, a ona fantastično peva. To se, kaže, sada baš često dešava. Prvi put pre dve ili tri godine u Kragujevcu, kada je devojka oduvala i nju i sve prisutne — posle ju je pozvala da bude gošća na nekoliko koncerata. Zove se Jelena Đurić. Nedavno je istu stvar doživela u Banjaluci, kada je sišla u publiku tokom pesme, a video s tom devojkom ima milion pregleda na Instagramu.

Tijana kaže da to možda tim devojkama neće mnogo značiti u karijernom smislu, ali da mnogo znači bilo kakav iskren vetar u leđa, bez kalkulacija. Voli, dodaje, kada neko fenomenalno otpeva njenu pesmu — te pesme nisu lake, a to može samo da doprinese popularizaciji pesme.

O Breni i Džejli

Pitali su je i da li je videla snimak Lepe Brene i Džejle Ramović, koji je izazvao brojne komentare. Videla je, ali ne zna da li je bilo onako kako je predstavljeno. Danas, s društvenim mrežama i internetom, jedna ista stvar može da bude protumačena na mnogo načina, a sve zavisi od atmosfere u društvu i od toga koga trenutno volimo, a ko nam nije simpatičan. Ako neko koga ne volimo nešto uradi, odmah nastaje stampedo — jedan komentar, pa dvesta, petsto, hiljadu.

„Ne verujem da Lepa Brena ne može da podnese da neko drugi peva“, rekla je, uz dodatak da ne veruje ni da bi neko takvo mišljenje, ako ga interno ima, baš tako javno pokazao. Misli da je Džejla želela da joj pruži mikrofon kako bi ona otpevala svoju pesmu, a Brena ga je jednostavno uzela. Možda je mogla nežnije da ga uzme, pa ne bi izgledalo kao da joj ga je otela, a možda su, kaže, malo i popili. U svakom slučaju, ne misli da je tu postojala loša namera.

Podrška na početku

Na pitanje ko je njoj pružao podršku na početku solo karijere, Tijana ne bira reči: tamo-vamo je bilo podrške, ne može da kaže da nije, ali uglavnom kada se situacija namesti. Niko se, ističe, preterano nije bavio njenom karijerom.