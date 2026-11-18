Zabava

Zlata Petrović nikad nije krila da joj obrazovanje nije bilo prioritet. Završila je samo osnovnu školu, a od svega što je pročitala ostala je — lektira. Knjigu, kaže, nikad nije pročitala.

„Nikad nisam pročitala knjigu... nešto nemam nikakvu želju i volju“, ispričala je pevačica i dodala da je lektiru čitala jer je morala, i to je sve.

Nije da o školi nije razmišljala. U jednom trenutku je, kako je rekla, imala ideju da nastavi školovanje, ali je vremenom došla do zaključka da su je pevanje i susreti sa različitim ljudima naučili mnogo o ljudima. Zato ne veruje da bi bila mudrija ili pametnija da je završila fakultet.

„Za mene je svaki čovek knjiga“, rekla je. I tu se, ruku na srce, nema šta dodati — karijera pred publikom i svakodnevni susreti sa ljudima dali su joj gradivo koje se ne uči napamet.

Zlata je govorila i o novcu, tačnije o penziji. Otkrila je koliko je zadovoljna primanjima koja trenutno ima i objasnila da očekuje znatno bolju finansijsku situaciju kada počne da prima i inostranu penziju koju je godinama uplaćivala.

Navela je i da bi sa 1.000 evra penzije živela dobro, a sa ovom koju sad prima — tek onako. Penzionerka je, kaže, već godinu dana, a pravo poboljšanje očekuje posle 60, kada legne i ta inostrana penzija.

Nedavno je o njoj govorio i Halid Muslimović, pa je Zlatino ime ponovo završilo u naslovima.

Iskreno, njeno priznanje je osveženje. Bez lažne skromnosti, bez izmišljene biografije — samo čovek koji tačno zna šta zna i šta nije stigao da nauči. Malo je takvih na estradi.

A kad vas sledeći put pitaju šta ste pročitali ove godine, setite se Zlate. Možete li da ponudite bolji odgovor od „svaki čovek je knjiga“?