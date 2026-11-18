Zabava

Filip Mitrović je u utorak uveče, 17. novembra, organizovao promociju novog albuma pod nazivom „33“ i okupio kolege koje su došle da mu pruže podršku.

Među prvima se pojavio Jovan Panić, bivši muž Marije Mikić i bivši partner odbojkašice Maje Ognjenović. Za njim je stigla pevačica Angelina, a najveću pažnju izazvao je dolazak Kaje Ostojić.

Kaja je donela neobičan stajling: sportski sivi šorts koji je par brojeva veći, čizmice na štiklu i majicu preko koje je nosila grudnjak sa alkama. Pevačica, koja je kao deo novog imidža oblajhala obrve, pokazala je da se na njima nije zaustavila, pa je pozirala pred kamerama.

Da budemo iskreni, šorts i štikle su kombinacija koja retko prolazi, a kad preko majice dodate alke, dobijete izdanje o kome se priča više nego o albumu. Ovog puta je nekako prošlo — ali samo zato što to nosi ona.

A vi — biste li obukli šorts i štikle na promociju albuma ili je to ipak previše?