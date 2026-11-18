Zabava

Na estradi važe za jedan od najskladnijih parova. Seka Aleksić i Veljko Piljikić su tokom zajedničkih godina prebrodili mnoge prepreke i životna iskušenja, a folk zvezda neretko naglašava koliko je blagoslovena i zahvalna što joj je upravo on životni saputnik. Retko se o partneru govori tako toplo, i baš zato svaki detalj iz njihovog života postane tema.

Veljko već dugo neguje prepoznatljiv i pomalo specifičan vizuelni stil. Duga kosa i duža brada su njegov zaštitni znak – ono po čemu ga ljudi znaju i pre nego što mu čuju ime.

Ipak, Seka je jednom prilikom iznenadila javnost. Sa pratiocima je podelila fotografiju svog dragog dok je putovao avionom, u izdanju koje niko nije očekivao. Veljko se tom prilikom odlučio na drastičan korak: kosu je skratio na minimum, a bradu u potpunosti obrijao.

Rezultat je ostavio mnoge bez reči. Malo ko je uspeo da prepozna Sekinog supruga, a pripadnice lepšeg pola su, kako se moglo pročitati, „poludele“ za njegovim izgledom. U komentarima se uglavnom ponavljalo da izgleda odlično.

Da budemo iskreni, ništa čudno. Kad nekoga godinama gledaš sa bradom i dugom kosom, pa se taj neko pojavi potpuno drugačiji, prva reakcija je uvek „je l' to on?“. Druga je obično neko tiho priznanje da mu ipak dobro stoji.

I to je cela priča – nema skandala, nema drame, nema tajnih izvora. Samo fotka, nova frizura i more komentara. Posle svih raspada, svađa i raskida o kojima čitamo svakog dana, ovakav naslov deluje skoro pa lekovito.

A Veljko je, ruku na srce, pokazao i malo hrabrosti: nije lako odjednom skinuti ono što ti je godinama bilo obeležje. Ti biraš – brada ili bez brade?