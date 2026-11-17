Zabava

Nova epizoda muzičkog takmičenja „Nikad nije kasno“ emitovana je u nedelju uveče, a pred publiku je izašlo šest novih takmičara. Svi su došli zbog istog razloga — da pokažu talenat, ljubav prema muzici i glas koji ne treba da čeka bolje dane.

Za žirijem su ovog puta sedeli Jelena Tomašević i Jove Keknovski. Nastupe su pratili pažljivo i uživali u interpretacijama kandidata, bez ikakve žurbe. Dvoje sudija je za jednu epizodu taman — manje prostora za nadmetanje u duhovitosti, više za slušanje.

A publika? Na nogama. Pojedini takmičari su pokazali neverovatan dar za scenu i ostavili snažan utisak svojim glasovima i energijom. Emocije, aplauzi i dobra atmosfera obeležili su još jedno muzičko veče, a kandidati su imali priliku da pokažu zbog čega su odlučili da muzičke snove ostvare upravo sada.

Epizodu je obeležio i komentar Saše Miloševića Mareta, koji se ne čuje često.

Iskreno, „ne čuje se često“ je u ovakvim emisijama fraza koju treba čuvati. Žiri obično izgovori istu rečenicu u sto varijanti, pa je svaki komentar koji zvuči kao da ga je neko stvarno smislio pre nego što je otvorio usta mali događaj. Zato nas i ne čudi što je jedan takav obeležio veče.

Šest novih takmičara u jednoj epizodi zvuči kao mnogo, ali ima logiku: dovoljno je da veče bude raznovrsno, a opet da svako dobije svojih pet minuta pred publikom. Ovakva takmičenja ne prodaju brzinu, prodaju vreme — a to je jedina stvar koju brzi šou-formati ne mogu da kupe.

Ako ste propustili epizodu, cela emisija je dostupna u videu.

Pa ako vam se posle ovog večera neko od šest novih glasova zavukao u uvo, priznajte — nije sramota.