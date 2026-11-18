Zabava

Priča o navodnom krahu braka Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića ne staje nedeljama. Zamah su dale informacije da supružnici ne žive na istoj lokaciji, a komšije — i u Zemunu i na Novom Beogradu — tvrde da ih dugo nisu videle zajedno.

Od letos, njih dvoje se i u javnosti retko mogu videti zajedno, a upravo je to, po svemu sudeći, pokrenulo priču koja se od tada samo nadograđuje.

Vojin je tokom leta, kako se pisalo, čak mesec dana proveo u manastiru u Crnoj Gori, nedaleko od Budve. Tamo se, osim profesionalnih obaveza, posvetio i duhovnom miru i razgovorima s monasima.

Nije, naravno, sve vreme proveo iza manastirskih zidina. U jednom trenutku uslikan je u Budvi dok sam sedi u kafiću i ispija piće — bez društva i velike gužve oko sebe. Fotografije su pokazale kako mu izgleda slobodno vreme na Crnogorskom primorju.

Za razliku od brojnih javnih ličnosti koje letnje dane koriste za druženja, izlaske i provod na popularnim destinacijama, on je, čini se, birao mirniji tempo. Iskreno, nije to ništa čudno — more i manastirska tišina ne idu u istom paketu, ali su oba sasvim legitiman izbor za odmor.

Dok je glumac bio u Crnoj Gori, njegova supruga vreme je provodila na različitim destinacijama, družeći se s prijateljima, što nije promaklo njenim pratiocima.

Nijedan od tih detalja sam po sebi nije ništa strašno — ljudi rade i odmaraju odvojeno, putuju, traže mir. Ali kad se sve to spoji u sliku jednog leta, priča počinje da se piše sama, a šuškanje ne staje.

Ono što je javno poznato svodi se, za sada, na nekoliko stvari: dve adrese, leto bez zajedničkih fotografija i njegov mesec proveden uz monahe. Sve ostalo je nagađanje koje se hrani tišinom — a tišina je jedino što ovaj par zaista drži.

A pitanje je prosto: verujemo li više onome što se vidi na fotografijama ili onome što se priča?