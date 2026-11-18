Zabava

Etno grupa Iskon obeležila je 25 godina postojanja velikim jubilarnim koncertom u Velikoj većnici Gradske kuće. Koncert je održan u subotu uveče, a sala je bila prepuna.

Program je trajao skoro 90 minuta, a publika je uživala u prepoznatljivom zvuku ovog ansambla. Iskon od 2001. godine neguje tradicionalnu muziku Srbije i Balkana — izvorne melodije čuva, a onda im kroz sopstvene aranžmane daje novo ruho.

Da budemo iskreni, to je formula koja lako može da završi kao muzejska vitrina: uzmeš staru pesmu, staviš je pod staklo i nema šta da se pokvari. Iskon radi drugačije — izvornu melodiju provuče kroz svoj aranžman, pa ona zvuči kao da je juče nastala. Zato i nije čudo što je Velika većnica bila puna. Ljudi očigledno hoće taj zvuk da čuju uživo, a ne samo sa snimka.

Dvadeset pet godina je, priznajmo, ozbiljan staž za sastav koji je ceo taj staž ostao veran istoj ideji. Ko je bio, zna o čemu pričamo. Ko nije — neka prati kad je sledeći koncert, jer ovakve stvari se ne dešavaju svakog petka.