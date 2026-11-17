Zabava

EXIT festival najavio je 16. novembra na svom zvaničnom Instagram nalogu povratak u Srbiju. Festival će se održati od 1. do 4. jula 2027. godine, a prvi dan biće posvećen studentima iz Srbije, za koje će ulaz biti besplatan.

„Povratak kući koji smo svi čekali! Zvanično je!“, piše u objavi, uz poruku da se ponovo okupljaju da slave muziku, slobodu, jedinstvo i ljubav.

Organizatori su najavili i povratak legendarnih bina Dance Arena i No Sleep, kao i brojna druga iznenađenja. Za sve koji su ikada stajali na tim binama, to je verovatno i najkonkretniji deo cele objave.

Događaj zakazan za 2027. godinu predstavljaće, kako su naveli, uvod u potpuni povratak EXIT festivala 2028. godine. Prevedeno — ovo nije jedan festival, nego najava dva, i to dve godine unapred.

Ulaznice za period od 2. do 4. jula uskoro će biti puštene u prodaju. Prvi jul je, međutim, rezervisan isključivo za studente iz Srbije, kojima će ulaz biti omogućen bez karte.

„Na taj način želimo da odamo priznanje njihovoj hrabrosti, odlučnosti i nepokolebljivoj borbi za slobodu i bolju budućnost naše zemlje“, poručili su organizatori.

Iz EXIT-a su dodali da im je publika nedostajala i da jedva čekaju novo okupljanje. Više detalja o programu, izvođačima i organizaciji festivala biće saopšteno naknadno.

Do sada, dakle, imamo datum, dve bine i jedan dan koji se ne plaća — za prvu najavu sasvim pristojan paket, i to bez ijednog imena izvođača. Ostaje samo da vidimo ko će od nas prvog jula da uđe kao student, a ko ipak mora da čeka 2. jul i otvori novčanik.