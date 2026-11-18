Zabava

Milanče Radosavljević je 3. jula održao svoj prvi solistički koncert na Tašmajdanu, a snimak te večeri nedavno je objavljen na YouTube kanalu Aleksandra Sofronijevića.

Od tog 3. jula publika je s nestrpljenjem čekala da ponovo doživi tu noć. Sada to mogu i oni koji su te večeri bili na Tašmajdanu i oni koji su hteli da budu tamo — na snimku se čuje kako je čitav stadion pevao sa svojim Milančetom.

Izgleda da je mnogo onih koji žale što nisu bili na Tašu, jer je video za kratko vreme završio u trendingu na YouTube-u. Milanče, dakle, ne puni samo stadione i hale — osvaja i društvene mreže.

Prvi beogradski koncert na Tašmajdanu upisan je kao istorija naše muzičke scene, a snimak koji je završio u trendingu to samo potvrđuje.

Ako ste propustili Taš, izgovora više nemate.