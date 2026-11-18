Snimak polivanja Lidije Vukićević: jogurt na stepeništu Skupštine i beg uz psovke
Nepoznati napadač polio je jogurtom Lidiju Vukićević na stepeništu ispred Skupštine. Snimak tog trenutka pojavio se na mrežama, a na njemu se vidi i šta je bilo posle.
Posle polivanja glumica je najpre nekoliko trenutaka stajala sa maramicom na stepenicama, a zatim pobegla, uz psovke, na službeni ulaz.
Vukićević je jedna od budućih poslanica liste okupljene oko SNS-a. Konstitutivna sednica novog saziva bila je zakazana za 10 časova 17. novembra — na njoj se potvrđuju mandati poslanika i bira novo rukovodstvo.
Ruku na srce, scena sa snimka je kratka i ružna: jogurt, maramica, psovke i beg.
Napadač je nepoznat.
Sa informacijama iz javnih izvora, Vikipedije, Jutjuba, Instagrama i TikToka.