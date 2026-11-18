Zabava

Netfliksova serija „The Body“ već neko vreme privlači pažnju publike, a među glumicama o kojima se sve više govori je Kristina Bogic, koja tumači jednu od centralnih uloga. Australijska glumica našla se u središtu priče o grupi srednjoškolki, tajnama, religioznoj histeriji i zabranjenim osećanjima.

Za publiku s ovih prostora posebno je zanimljivo njeno prezime — Bogic zvuči kao da bi moglo da ima poreklo s Balkana. Ipak, iako se zbog prezimena može pretpostaviti da ima porodične veze s ovim regionom, ona o tome zasad nije javno govorila, barem ne u dostupnim intervjuima i biografskim tekstovima. Zna se da je rođena u Australiji, u mestu Point Cook u saveznoj državi Viktorija, i da je tamo odrasla. Strani mediji je predstavljaju kao australijsku glumicu i pevačicu, dok detalji o njenoj porodici i poreklu nisu poznati javnosti.

Ko je Anja Batler i šta se dešava u seriji

Kristina u Netfliksovoj seriji igra Anju Batler, jednu od kapitenki školskog plesnog tima Lions. Radnja je smeštena u 2004. godinu, u katoličku srednju školu, gde se nakon rituala inicijacije koji pođe po zlu među devojkama šire neobične vizije, strah i glasine o natprirodnim pojavama. Anja je popularna učenica i jedna od devojaka koje imaju važnu ulogu u grupi. Iza njene samouverenosti, međutim, kriju se nesigurnosti, unutrašnji sukobi i osećanja s kojima ne ume lako da se izbori. Posebno je komplikovan njen odnos s najboljom prijateljicom Eliz Zakaria, koju igra Sara Boustani, a njihova bliskost i neizgovorena osećanja jedna su od važnijih emotivnih linija serije.

Bogic je u intervjuu objasnila da je želela da Anju prikaže toplijom i pristupačnijom nego što je prvobitno bila zamišljena. Umesto stereotipne popularne devojke koja je hladna i nedodirljiva, trudila se da pokaže njenu dobrotu, ranjivost i potrebu da bude prihvaćena.

Zanimljivo je i da je hemija između Kristine i Sare Boustani bila presudna za njihovo angažovanje. Kreatorka serije Kvin Šepard i koproducentkinja i rediteljka Gina Gamell prepoznale su njihovu povezanost već tokom zajedničkog čitanja scena.

Osam nedelja plesnih proba i audicije iz hotelskih soba

Dobijanje uloge Anje nije bilo jednostavno. Kristina je prošla kroz dug proces audicija, koji je trajao nekoliko meseci. U jednom trenutku nalazila se na putovanju po Evropi, pa je pojedine audicije radila iz hotelskih soba, usklađujući ih s vremenskim zonama. Neke od njih imala je, kako je ispričala, čak u tri sata ujutru.

Kada je konačno dobila ulogu, usledilo je osam nedelja intenzivnih plesnih proba. Za koreografiju je bio zadužen Rajan Heffington, poznat po radu s brojnim muzičkim zvezdama. Kristina je priznala da joj ples nije bio najjača strana i da je tokom audicije morala da se snađe i improvizuje kada su je pitali ume li da igra.

Snimanje je trajalo oko šest meseci, a glumica je opisala koliko je bilo zahtevno raditi u hladnim uslovima, često u oskudnim kostimima, uz naporne scene i veliki broj članova ekipe koji su se smenjivali na setu.

Pre Netfliksa australijska serija, a tu je i muzika

Iako je „The Body“ njena najveća međunarodna prilika do sada, Kristina nije potpuna početnica. Pre Netflixove serije pojavila se u australijskoj misterioznoj seriji „Playing Gracie Darling“ iz 2025. godine, u kojoj je tumačila naslovnu junakinju. Igrala je i u kratkom filmu „Howl“, takođe iz 2025. godine.

Pored glume, bavi se i muzikom. Pevanjem je počela da se interesuje još kao dete, a prvu pesmu napisala je sa devet godina. Sa 12 godina pobedila je na takmičenju Wyndham Rising Stars, nakon čega je dobila priliku da snimi svoj prvi singl „Learn My Limits“. Muziku objavljuje i pod umetničkim imenom Dawwn, a među njenim pesmama su „High Road“ i „Sober Mind“.

Kristina je govorila i o tome da je tokom školovanja imala neprijatna iskustva, zbog čega je od sedmog razreda bila obrazovana kod kuće. Kasnije je kratko pohađala umetničku školu, ali je odlučila da napusti redovno školovanje. Kako je objasnila, taj period joj je pomogao da bolje upozna sebe i shvati čime želi da se bavi.

„The Body“ je za sada projekt koji ju je najviše približio međunarodnoj publici, a pred mladom glumicom koja se tek probija tek sledi razvoj karijere. A vi — jeste li je gledali i jeste li i vi, kad ste videli popis uloga, prvo proverili ono prezime?